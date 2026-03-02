FitFlopグローバルアンバサダー女優ソン・ヘギョ氏を起用した　2026年春夏最新ビジュアル第一弾を公開

株式会社ドウシシャ

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ（大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村正幸）が日本販売代理店として展開する、英国発のコンフォートシューズブランド『FitFlop（フィットフロップ）』は、グローバルアンバサダーである韓国の女優ソン・ヘギョ（Song Hye-kyo）氏を起用した、2026年春夏の最新キャンペーンビジュアル第一弾を公開します。

韓国を代表する女優として、その気品ある佇まいと自然体の魅力で世界中から支持を集めるソン・ヘギョ氏。2024年にFitFlopのグローバルアンバサダーに就任して以来、彼女の洗練されたスタイルとブランドの世界観は、アジアをはじめグローバル市場において大きな注目を集めています。

今シーズン、FitFlopが提案するのは「心地よさが、自信に変わる」というメッセージ。ブランドを象徴するソールテクノロジーと、ソン・ヘギョ氏のモダンでエレガントなスタイルが融合し、日常をより豊かに彩る新たなコレクションを表現しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xr-LLGHBsOM ]

【着用アイテム紹介】

最新ビジュアルにて彼女が着用し、今シーズン最も注目を集める3つのモデルをご紹介します。

GEN-FF MAX ULTRA-JEWEL LEATHER BACK-STRAP SANDALS

【テクノロジー】 MICROWOBBLEBOARD(TM)（マイクロウォブルボード）

掲載Collor：Cappuccino 品番：A3K-923

42,900円（税込）全2色展開 サイズ：US5/US6/US7/US8

FitFlopの代名詞、3層構造の「MICROWOBBLEBOARD(TM)（マイクロウォブルボード）」を搭載。抜群のクッション性がラグジュアリーな見た目に相応しい「余裕のある歩み」を支えます。贅沢にあしらわれた大粒のジュエルは、初夏の陽光に映える眩い輝きを放ち、肌馴染みの良いカラーのレザーが、気品溢れる足元を演出。自分へのご褒美や特別な日のお出かけに選びたい、プレミアムな一足です。

RETRO-Q FF METALLIC-FABRIC/SUEDE SNEAKERS

【テクノロジー】 iQUSHION(TM)（アイクッション）

掲載Collor：Platino 品番：A5Q-675

19,800円(税込) 全3色展開 サイズ：US5/US5.5/US6/US6.5/US7/US7.5/US8

最新のクッショニングテクノロジーを採用。驚くほどの軽さと安定性を両立し、アクティブな毎日をスマートにサポート。

トレンドのレトロなランニングスタイルを、メタリックファブリックとスエードのコンビネーションで都会的にアップデート。プラチナのような輝きが、スポーティーなスニーカーにエレガントな表情を加えています。健康を意識しつつもお洒落を忘れない、現代的な女性のライフスタイルに寄り添う一足です。

F-MODE FLOW CRYSTAL DENIM/SUEDE SNEAKERS

【テクノロジー】 MICROWOBBLEBOARD(TM)（マイクロウォブルボード）

掲載Collor：Dark Denim 品番：ADV-D71

29,700円(税込) 全1色展開 サイズ：US5/US5.5/US6/US6.5/US7/US7.5/US8

絶妙なボリューム感が人気の「F-MODE」シリーズに、ダークデニム素材が登場。厚みのあるプラットフォームソールながら、生体工学に基づいた設計により体圧を分散。一日中歩いても疲れにくい、スタイルアップと快適さを両立させた一足です。サイドに施されたクリスタルの輝きが、カジュアルなデニムスタイルに大人の遊び心を添えます。自然体でありながら計算された洗練さを体現するスニーカーです。

【FitFlop（フィットフロップ）】

2007年にマーシャ・キルゴアによって設立されたFitFlopは、バイオメカニクス工学と機能的デザインを基盤とするグローバルフットウェアブランドです。WalkStar(TM)サンダルの発売以来、FitFlopはサンダル、スニーカー、ブーツ、スリッパなど、ライフスタイル全般に対応する製品ラインナップへと進化を遂げ、常に快適な履き心地と一日中履ける快適さを追求しています。 FitFlopは、先進的なミッドソール技術、ラボテスト、そして人間工学に基づいたデザイン理念を融合させ、実証済みの快適性を実現しています。これまでに世界中で7,500万足以上を販売し、5,000以上の店舗と2,000以上の小売パートナーを通じて88カ国以上で販売されています。英国、ヨーロッパ、中東、インド、アジア太平洋地域に177のコンセプトスペースを展開し、ロンドンとニューヨークにショールームを構えています。 快適性、デザイン、パフォーマンスを重視する幅広い消費者層にサービスを提供するため、FitFlopはイノベーション、責任ある素材、そしてグローバルなカテゴリーの成長に継続的に投資しています。

■FitFlopオフィシャルオンラインストア：https://www.fitflop.jp/

■Instagram : fitflop_japan(https://www.instagram.com/fitflop_japan/?hl=ja)

【会社概要】

商号 ： 株式会社ドウシシャ

代表者： 代表取締役社長 野村 正幸

所在地： ＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

設立 ： 1977年1月

資本金： 49億93百万円

URL ： https://www.doshisha.co.jp/

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドウシシャ お客様相談室

Tel：0120-104-481 （平日 9：00～17：00）

※プレスリリース記載の情報は、発表日現在の情報です。

※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

【商品／お貸出しに関するお問い合わせ先】

株式会社凛 URL: https://www.lihn.net/ TEL : 03-3407-3488 MAIL: press@lihn.net