【株式会社Ginza】2025年度のお客様満足度(当社調べ)が過去最高の97.6%を記録しました
水回りを中心に住宅リフォームを手掛ける株式会社Ginza(本社：東京都中央区/代表取締役社長：池田馨)は、2025年度のお客様満足度(当社調べ)が、過去最高となる97.6%を記録致しました。
今までの最高記録であった2022年度の97.5%を上回る最高数値となりました。
また、直近5年間での年平均が97.1%と、こちらも過去最高を記録致しました。
このような高い評価をいただけたのも、日頃よりご愛顧いただいているお客様のお蔭であると従業員一同、心より感謝申し上げます。
弊社は日頃からお客様満足度を意識しており、満足度向上の為に社内でもリスク管理に関しての会議や、社内研修を毎月実施しております。
その成果もあり、昨年12月に発表された2025年度オリコン顧客満足度調査 マンションリフォーム リフォーム専業×水回り部門に於いては、4年ぶりに全国第一位に返り咲くことが出来ました。
この実績にふさわしい企業で在り続けるために、今後も顧客満足度を追求し、日々の業務に努めて参ります。
実際のお客様の声
とても丁寧で手際良い施工で感謝しています。
対応、連絡も気遣いがあり大変満足しています。
Ginzaさんはとても信頼できます。
次回何かあれば必ずGinzaさんにお願いしたいと思います。
親戚にもすすめています。
ありがとうございました。
(三田市・女性)
この度、大変お世話になりました。
浴室、洗面台が大変美しく生まれ変わり、大満足です。
皆様の“プロ”のお仕事を拝見でき感動いたしました。
(大田区・女性)
前回(バスルーム)同様、本当にお世話になりました。
迅速に対応して下さり、適切なアドバイスとともに進み、完了できたことに感謝しております。
このご縁を大切に信頼できるGinzaさんにまたお願いしたいと思っています。
本当にありがとうございました。
(我孫子市・男性)
職人さん全員がとても感じが良く仕事が早かった。
営業の方も時折現場に携わって下さり信頼できる会社です。
(川崎市・女性)
とても親切に丁寧に対応して頂きありがとうございました。
お風呂に入ることが毎日の楽しみになっております。
また是非リフォームの時にはお願い致します。
(浦安市・男性)
■会社概要
会社名 ：株式会社Ginza 【全国施工実績175,000件】2025年度末現在
本社所在地：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 8F
HP ：https://r-ginza.jp/
創業 ：1989年1月
事業内容 ：マンションリフォーム、戸建て住宅リフォーム
■2025年度【オリコン顧客満足度(R)調査】
マンションリフォーム リフォーム専業×水回り 「全国第1位」/ 9年連続 優秀企業に選出されました