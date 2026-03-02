【株式会社Ginza】2025年度のお客様満足度(当社調べ)が過去最高の97.6%を記録しました

株式会社Ginza

水回りを中心に住宅リフォームを手掛ける株式会社Ginza(本社：東京都中央区/代表取締役社長：池田馨)は、2025年度のお客様満足度(当社調べ)が、過去最高となる97.6%を記録致しました。

今までの最高記録であった2022年度の97.5%を上回る最高数値となりました。

また、直近5年間での年平均が97.1%と、こちらも過去最高を記録致しました。

このような高い評価をいただけたのも、日頃よりご愛顧いただいているお客様のお蔭であると従業員一同、心より感謝申し上げます。

弊社は日頃からお客様満足度を意識しており、満足度向上の為に社内でもリスク管理に関しての会議や、社内研修を毎月実施しております。

その成果もあり、昨年12月に発表された2025年度オリコン顧客満足度調査 マンションリフォーム リフォーム専業×水回り部門に於いては、4年ぶりに全国第一位に返り咲くことが出来ました。

この実績にふさわしい企業で在り続けるために、今後も顧客満足度を追求し、日々の業務に努めて参ります。

実際のお客様の声

とても丁寧で手際良い施工で感謝しています。

対応、連絡も気遣いがあり大変満足しています。

Ginzaさんはとても信頼できます。

次回何かあれば必ずGinzaさんにお願いしたいと思います。

親戚にもすすめています。

ありがとうございました。

(三田市・女性)

この度、大変お世話になりました。

浴室、洗面台が大変美しく生まれ変わり、大満足です。

皆様の“プロ”のお仕事を拝見でき感動いたしました。

(大田区・女性)

前回(バスルーム)同様、本当にお世話になりました。

迅速に対応して下さり、適切なアドバイスとともに進み、完了できたことに感謝しております。

このご縁を大切に信頼できるGinzaさんにまたお願いしたいと思っています。

本当にありがとうございました。

(我孫子市・男性)

職人さん全員がとても感じが良く仕事が早かった。

営業の方も時折現場に携わって下さり信頼できる会社です。

(川崎市・女性)

とても親切に丁寧に対応して頂きありがとうございました。

お風呂に入ることが毎日の楽しみになっております。

また是非リフォームの時にはお願い致します。

(浦安市・男性)

■会社概要

会社名 ：株式会社Ginza 【全国施工実績175,000件】2025年度末現在

本社所在地：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 8F

HP ：https://r-ginza.jp/

創業 ：1989年1月

事業内容 ：マンションリフォーム、戸建て住宅リフォーム

■2025年度【オリコン顧客満足度(R)調査】

マンションリフォーム リフォーム専業×水回り 「全国第1位」/ 9年連続 優秀企業に選出されました