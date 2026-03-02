サイバーセキュリティアワード2026、表彰式を3月16日に開催

一般財団法人デジタル政策財団

デジタル政策フォーラム（代表幹事：谷脇康彦、略称：DPFJ）は、2026年3月16日（月）に「サイバーセキュリティアワード2026」の表彰式を開催します、会場は、Deloitte Tohmatsu Innovation Park（東京丸の内、新東京ビル8階）、一般の方々へのZoomによる生配信も行います。メディアの皆様にオープンなイベントです。

100件を超える応募作品（自薦・他薦）から選ばれた19件のアワード・ノミネート作品を審査委員会において厳正に審査。表彰式当日、部門別優秀賞、部門別最優秀賞4件、大賞1件を発表・表彰します。

■サイバーセキュリティアワード2026表彰式の概要

- 開催日時／場所・2026年3月16日(月) 17:00~18:50・Deloitte Tohmatsu Innovation Park（東京丸の内、新東京ビル8階）- プログラム・アワード・ノミネート作品の紹介・部門別最優秀賞、部門別優秀賞の発表、賞状・副賞の授与・大賞の発表、トロフィー・賞金（30万円）の授与・大賞受賞者トークセッション- 参加者（敬称略）・各賞受賞者・ご来賓 国家サイバー統括室 審議官 中溝和孝・審査委員会立命館大学 情報理工学部 教授 上原 哲太郎株式会社BLUE 代表取締役社長 篠田 佳奈合同会社SecuLeap 代表 野溝 のみぞう（前回受賞者）情報セキュリティ大学院大学 教授 後藤 厚宏（審査委員長）国立研究開発法人情報通信研究機構 執行役 経営企画部長 盛合 志帆神戸大学大学院工学研究科 名誉教授 森井 昌克・大賞スポンサーNTTセキュリティ・ジャパン株式会社株式会社FFRIセキュリティ株式会社ラック・実行委員会デジタル政策フォーラム 代表幹事 谷脇 康彦（実行委員長）デジタル政策フォーラム事務局- 参加【取材メディア】事前に登録をお願いします → cybersecurityawards@digitalpolicyforum.jp【一般の皆様】Zoomにてご視聴ください → https://us06web.zoom.us/j/81847516256?pwd=3jSnNNruAeFlOpkqUbJn4IFohwAV39.1（パスコード：877837）- 特設Webサイトhttps://csa.digitalpolicyforum.jp/

■アワード・ノミネート作品（部門別五十音順）

●書籍部門（8件）

イラスト図解式 この一冊で全部わかるセキュリティの基本 第2版(https://www.sbcr.jp/product/4815629373/)

医療機関のサイバー対策 ―患者と経営を守るIT-BCPと緊急対応ガイド(https://store.medica.co.jp/item/402010860)

海底の覇権争奪 知られざる海底ケーブルの地政学(https://bookplus.nikkei.com/atcl/catalog/25/04/02/01943/)

クロスセクター・サイバーセキュリティ法(https://www.shojihomu.co.jp/publishing/details?publish_id=6163&cd=3195&state=forthcominghttps://www.morihamada.com/ja/insights/publications/124861)

サイバー攻撃 その瞬間 社長の決定(https://www.kantsu.com/lp/cyberdecision/)

だます技術(https://gihyo.jp/book/2025/978-4-297-14728-0)

能動的サイバー防御 日本の国家安全保障戦略の進化(https://bookplus.nikkei.com/atcl/catalog/25/01/08/01804/)

ランサムウエア攻撃との戦い方 セキュリティー担当者になったら読む本(https://bookplus.nikkei.com/atcl/catalog/25/09/11/02191/)

●Web・コンテンツ部門（4件）

「安心相談窓口だより」および「安心相談窓口SNSアカウント」(https://www.ipa.go.jp/security/anshin/attention/index.html)

AIセキュリティポータル(https://aisecurity-portal.org/)

セキュリティ職業紹介ビデオ(https://www.jnsa.org/jobintroduction/index.html)

ハッカーかずの部屋(https://www.youtube.com/@hackerkaz)

●フィクション部門（3件）

ＮＨＫスペシャル 創られた“真実” ディープフェイクの時代(https://www.nhk-ondemand.jp/goods/G2025145093SA000/)

スマホを落としただけなのに(https://tkj.jp/book/?cd=72706601)

HACK(https://www.gentosha.co.jp/book/detail/9784344045286/)

●企画部門（4件）

官学連携による「ニセ警察詐欺、SNS型投資・ロマンス詐欺等仮想体験ツール」の開発(https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/20935.html)

キャット＆チョコレート～ランサムウェア攻撃対処編～(https://www.jc3.or.jp/news/2025/20250319-616.html)

サイバーセキュリティボランティア事業(https://www.police.pref.nagasaki.jp/police/kurashi/cyber-hanzai/volunteer/)

サイバーテスト(https://www.police.pref.saitama.lg.jp/c0070/kurashi/cyber-test.html)

■サイバーセキュリティアワード2026について

1．趣旨

サイバーセキュリティアワードとは、サイバーセキュリティやプライバシー・トラスト等に関する理解や認識を浸透、促進させるため、サイバーセキュリティ全般に関する知識・分析などを、一般の人にもわかりやすくお伝えした書籍・Web・フィクション等のうち優秀なものを選定し、表彰するものです。

本アワードは「サイバーセキュリティ」をより身近に考える環境を整備し、日本におけるサイバーセキュリティ・リテラシーの向上に寄与し、イノベーションを活性することを目指します。



2．主催

デジタル政策フォーラム https://www.digitalpolicyforum.jp/

3．スケジュール

応募期間 2025年10月1日～11月30日

審査 2025年12月～2026年2月

表彰式 2026年3月16日

4．募集概要

・概ね2023年1月～2025年11月の3 年間のコンテンツ／発信活動

・募集区分は、書籍部門、Web・コンテンツ部門、フィクション部門、企画部門

・応募・選考において日本語での対応が可能であること

・自薦・他薦は問わない

5．後援

総務省

経済産業省

警察庁

サイバーセキュリティ戦略本部

国立研究開発法人 情報通信研究機構

独立行政法人 情報処理推進機構

一般社団法人 ICT-ISAC

安心ネットづくり促進協議会

一般社団法人 Japan Automotive ISAC

一般社団法人 重要生活機器連携セキュリティ協議会

公益財団法人 情報通信学会

特定非営利活動法人デジタル・フォレンジック研究会

一般社団法人 デジタルリスク協会

一般社団法人 テレコムサービス協会

合同会社デロイト トーマツ

一般社団法人 電子情報通信学会

一般社団法人 日本インターネットプロバイダー協会

一般社団法人 日本クラウドセキュリティアライアンス

一般社団法人 日本ケーブルテレビ連盟

一般財団法人 日本サイバー犯罪対策センター

一般社団法人 日本デジタル空間経済連盟

一般社団法人 日本デジタルトランスフォーメーション推進協会

一般社団法人 日本民間放送連盟

特定非営利活動法人 日本ネットワークセキュリティ協会

フィッシング対策協議会

6．特別協力

一般社団法人CiP協議会

7．問い合わせ先

cybersecurityawards@digitalpolicyforum.jp

メディアの皆様の取材を歓迎します

◆ メディア関係者の参加方法: 当日ご取材いただけるメディア関係者の方は、3月12日までに、お電話もしくは下記メールアドレスにご一報ください。

デジタル政策フォーラム事務局

電話：080-3541-6136

メールアドレス：cybersecurityawards@digitalpolicyforum.jp