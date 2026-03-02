キスミー フェルム 新ブランドイメージキャラクターにのんさんが就任！くずれに強い高カバー美容液ファンデ　新CM「美容液ファンデは、完成形へ。」篇　３月２日（月）よりWEB公開

株式会社伊勢半

株式会社伊勢半（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：澤田 晴子）が展開するメイクアップブランド「キスミー フェルム」は、俳優ののんさんを新イメージキャラクターに迎えます。

就任に伴い、のんさんが出演する「キスミー フェルム セラムカバーリキッドファンデ」新CM「美容液ファンデは、完成形へ。 」篇を３月２日（月）よりWEB公開。６月より、ＴＶＣＭを放映予定です。

https://youtu.be/aHBYdAiHhWM

世界初※１の成分アプローチで、高密着・うるおいが続く、くずれに強い高カバー美容液ファンデ 「キスミー フェルム セラムカバーリキッドファンデ」を、３月１１日（水）から新発売。新CMは、伸び広がるファンデーションを想起させるような空間の中、「崩れに強い、２４時間※２。」というセリフの通り、毛穴レス※３でつるんとしたのんさんの美しい肌にフォーカスしたCMとなっています。

のんさんは、デビューから現在に至るまで、その自然体な美しさや演技力で人々を魅了し続けています。現在は俳優、音楽、アートなど幅広いジャンルで活動しており、前向きに新しい一歩を踏み出すイメージが支持されています。俳優という型にハマらず、自由かつポジティブな表現で多くの人々を惹きつけ、様々ジャンルで活躍されている人物像が、今後新しく歩みを進める「キスミー フェルム」のブランドイメージを体現する存在であると考え、この度、のんさんを新イメージキャラクターとして起用いたしました。

※１ 肌に密着し化粧持ちとうるおいが持続するイソステアリン酸デキストリンとイソマルトの選択が世界初。(先行技術調査およびMintel社データベースを用いた伊勢半調べ ２０２５年１０月)

※２ ２４時間化粧もちデータ取得済み（伊勢半調べ。効果には個人差があります。）

※３ メイクアップ効果

新CMについて

新CM 「美容液ファンデは、完成形へ。 」篇では、ミニマルで落ち着いたベージュの衣装をまとったのんさんが、ブランドカラーの赤をアクセントにした抽象的な空間に登場。「キスミー フェルム セラムカバーリキッドファンデ」を肌に伸ばしたのんさんが、日差しに負けない力強い眼差しで「崩れに強い、２４時間※２。」というセリフとともに颯爽と歩きだします。本CMでは、時間が経っても化粧崩れを防ぎ、毛穴レスな肌※３”を保つファンデーションの特長に加え、美容液ファンデならではのうるおいと高いカバー力により実現する美しい仕上がりにフォーカス。

キスミー フェルムのブランドの顔として、新しい一歩を踏み出すのんさんの輝く表情にご注目ください。

《新CM概要》

■「美容液ファンデは、完成形へ。」篇 １５秒

※キスミー フェルム公式YouTubeチャンネルで本編映像が視聴可能です。

出演者：のん

WEB公開日：２０２６年３月２日（月）

CM放映：６月放映予定

商品：キスミー フェルム セラムカバーリキッドファンデ

■ストーリーボード

のんさんについて

俳優・アーティスト。音楽、映画製作、アートなど幅広いジャンルで活動。

2022 年9月、主演映画『さかなのこ』で、第46回日本アカデミー賞「優秀主演女優賞」を受賞。

2025 年2月、DMMTVでの実写ドラマ「幸せカナコの殺し屋生活」。4月、Netflix映画「新幹線大爆破」、9月、ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING』、10月、映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」公開。

2026 年1月からTVドラマ「こちら予備自衛英雄補?!」出演、8月には映画『平行と垂直』公開を控える。音楽活動では、2025年9月、3rdフルアルバム『Renarrate』をリリース。2024 年、第16回伊丹十三賞を受賞。

公式X https://x.com/non_dayo_ne

公式Instagram https://www.instagram.com/non_kamo_ne

OFFICIAL WEBSITE https://nondesu.jp/

商品情報

世界初※１の成分アプローチで、高密着・うるおいが続く！くずれに強い高カバー美容液ファンデ

キスミー フェルム セラムカバーリキッドファンデ

全５色 ２８ｇ 各\１，８００（税込\１，９８０）

＊表示価格はメーカー希望小売価格です。

２０２６年３月１１日（水）全国発売

＊店舗により発売日が異なる場合があります。詳細はお手数ですがお問合せください。

●高い耐久性で２４時間※２、美しい仕上がりが続く

テカリ・ヨレ・くすみの３大くずれに対応した崩れにくい処方で、時間が経ってもキレイな仕上がりが続きます。

●世界初※１の成分アプローチ！高密着＆うるおいが続く

みずみずしく心地良いテクスチャーで皮膜を形成し、均一に密着。うるおいを保ちます。

●まるで美容液パックのようなつけ心地

肌との親和性が高いセラミド（うるおい美容液成分）を閉じ込めたナノサイズのモイストカプセルを配合。スキンケアをしているようなみずみずしい感触と浸透感を実現しました。

※１ 肌に密着し化粧持ちとうるおいが持続するイソステアリン酸デキストリンとイソマルトの選択が世界初。(先行技術調査およびMintel社データベースを用いた伊勢半調べ ２０２５年１０月)

※２ ２４時間化粧もちデータ取得済み（伊勢半調べ。効果には個人差があります。）

【カラー展開】