オープンハウスの米国不動産事業で「年間取引数・取扱高No.1」を6年連続で獲得

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 福岡 良介、以下「当社」）は、グループ子会社である株式会社オープンハウス（以下「オープンハウス」）米国不動産事業において、「年間取引数・取扱高No.1」の評価を6年連続で獲得いたしました。

※2025年12月期_指定領域における市場調査、調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

2020年12月期調査、2021年12月期調査、2022年12 月期調査、2023年12 月期調査、2024年12月期調査に続き6年連続

日本マーケティングリサーチ機構による市場調査は、日本国内において2025年12月に行われ、集計期間の2024年10月1日～2025年9月30日における、オープンハウスの米国不動産取引数は1,420件、取扱高は943.9億円（＄1=149.19円）にのぼり、この結果をもって、オープンハウスが「年間取引数・取扱高No.1」の評価を6年連続で獲得いたしました。※URL：https://jmro.co.jp/r0291/



米国不動産業界最大級の権威ある賞「IMN SFR Awards」にてSFR/BTR オペレーター部門の全米1位のアワードも獲得

当社の米国不動産事業は、販売に留まらず、「日系企業ならではのきめ細やかな管理」を強みとし、現地の物件管理までグループ会社が一貫して手掛ける、徹底した管理体制を構築しています。

この高い管理・運営能力が評価され、2025年12月には米国子会社が、米国不動産業界における最大級の権威を誇る「IMN SFR Awards」の不動産管理部門「SFR/BTR Operator of the Year (Local/Regional)」で、見事全米1位を獲得いたしました。

プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000863.000024241.html※「SFR/BTR Operator of the Year (Local/Regional)」部門：過去1年間において最も優れた成果を上げた、米国内の特定の地域で戸建賃貸（SFR）や賃貸専用住宅（BTR）の管理・運営を行っている企業（プロパティマネジメント会社や、自社保有・自社管理を行う投資会社）を表彰

アメリカ不動産をもっと身近に

当社グループは、2017年8月より本格的に海外不動産事業を始動して以降、「アメリカ不動産をもっと身近に」をミッションに、業界でも群を抜く日本への販売実績と管理実績で、名実ともに日本における米国不動産のパイオニアとしての地位を確立してまいりました。2025年9月には現地米国での管理物件数が6,000棟を突破しました。

オープンハウスの米国不動産事業について

当社の国内不動産事業での強みである製販一体型ビジネスモデルを踏襲し、米国不動産事業においても、他に類を見ない、仕入・販売・管理・売却を当社グループで一貫して行うワンストップサービスを提供しております。

このワンストップサービスでは、購入後の運用・最終的な売却までを意識した物件選定、グループ金融会社による購入時の資金サポート、煩雑な米国不動産購入に関わるご契約手続きのサポート、現地グループ会社との連携による物件管理、現地の不動産市況や日本の税制などを鑑みた適切な売却のサポートを提供いたします。

