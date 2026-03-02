Z世代から人気を誇る注目ラッパー JP THE WAVYとモンスターエナジーのコラボキャンペーンを開催！JP THE WAVYデザイン監修の限定キャップを手に入れろ！

モンスターエナジージャパン合同会社

キャンペーンサイトURL：https://www.majica-net.com/campaign/monster12(https://www.majica-net.com/campaign/monster12)

※キャンペーン開始の2026年3月4日（水）より閲覧可能

国内No.1エナジードリンク（※）のモンスターエナジーは、 2026年3月4日（水）～4月1日（水）の期間、モンスターファミリーである、Z世代から絶大な人気を誇る新進気鋭のラッパー JP THE WAVYとのキャンペーン「JP THE WAVY 限定ギアを手に入れろ」キャンペーンを開催いたします。

※飲料総研推計 エナジードリンク市場 2024年1月～12月メーカー販売箱数（日本国内）

本キャンペーンは、ドン・キホーテ系列の各店舗にて、majicaアプリを提示して対象商品を購入することで参加いただけます。モンスター商品をご購入後、アプリ内の「メッセージ」欄に届くサンキューメール記載のURLから応募ページにアクセスし、ご希望の景品を選択することで抽選に参加することができます。モンスター商品を1本お買い上げ毎に、1マイルが貯まり、貯めたマイルを使用することで応募が可能です。4マイル貯めると、当キャンペーンでしか手に入らない今回の企画のためにJP THE WAVYが監修したデザインの「限定キャップ」や、モンスターエナジーのロゴが映える「ヘッドホン」に応募することができます。

また、店頭でモンスター商品を2本同時に購入すると、「JP THE WAVY 限定ステッカー」をその場でゲットできます。

キャンペーン限定の特別デザインのステッカーは全5種。各店先着20枚なので、お早めに店頭で手に入れてください。

HIPHOPシーンを魅了し続けるJP THE WAVYとモンスターエナジーがタッグを組んだキャンペーン。ファンの心をつかむ、今しか手に入らない限定ギアが当たるこのチャンスを見逃すな！

■キャンペーン概要

名称：JP THE WAVY 限定ギアを手に入れろ

キャンペーン期間：2026年3月4日(水)～4月1日(水)

対象店舗：ドン・キホーテ、MEGAドン・キホーテ、ドン・キホーテUNY、

MEGAドン・キホーテUNY、長崎屋、アピタ、ピアゴ、ユーストア

応募方法：

１.majicaアプリをダウンロード(アプリ会員登録)

２.キャンペーン期間中にmajicaアプリ画面をレジにてご提示のうえ、対象のモンスター商品を購入。

３.ご購入後にmajicaアプリにサンキューメールが配信されます。

４.サンキューメールに記載のURLから応募ページへ行き、景品へ応募。

※majicaアプリ会員登録当日の購買はサンキューメール配信の対象外となります。

登録翌日以降の購買からサンキューメールが配信されますのでご注意ください。

対象商品：取り扱いの全モンスター商品

賞品：

＜抽選コース＞

4マイルで応募:限定キャップ 3名

4マイルで応募:ヘッドホン 5名

2マイルで応募:1,000majicaポイント 100名

<店頭先着コース>※各店先着20枚

2本同時購入でGET:限定ステッカー（全5種）

■キャンペーン賞品

限定キャップ

ヘッドホン

限定ステッカー（全5種）

■JP THE WAVY プロフィール

Z世代から絶大な人気を誇る新進気鋭のラッパー。

2021年よりモンスターファミリー加入。25年4月モンスター新商品発売イベントでゲリラライブを実施。直前のアナウンスにも関わらず500名以上のファンが集結。活躍の場を広げ各界から注目を集める。

ダンサーとして活動後、2017年にリリースした「Cho Wavy De Gomenne」が記録的なバイラルヒットに。

2021年には“ワイスピ”シリーズ『ワイルド・スピード／ジェットブレイク』のサウンドトラックにアジア人として唯一抜擢された。

2023年には香港・上海・台湾でのアジアツアーを成功に収め、Rolling Loud Thailand 2023/2024へも2年連続で出演。

2025年には最新作「WAVY TAPE 3」をリリースし、Benjazzy、Awich、LEXらが参加した豪華コラボも話題に。

また現代アーティスト・村上隆とのユニット、

MNNK Bro. (Takashi Murakami & JP THE WAVY)を結成しているほか、男性化粧品『AXE』のアンバサダー就任など、活躍の場を広げ各界から注目を集める。

Official HP：https://sorrywavy.jp

Instagram : @sorry_wavy < https://www.instagram.com/sorry_wavy >

Twitter : @Sorry_Wavy < https://twitter.com/sorry_wavy >

YouTube：https://www.youtube.com/c/JPTHEWAVY