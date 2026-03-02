サンクゼール／久世福商店、東京オフィスを新設マーケット変化への即応、人材採用、効率の最大化を目的に

株式会社サンクゼール

株式会社サンクゼール（本社:長野県飯綱町/代表取締役社長:久世良太）は、2026年3月2日（月）より、事業拡大と組織強化を目的として、東京都千代田区の「神田MCビル」に東京オフィスを新設し、業務を開始いたしました。当社が東京にオフィスを構えるのは新型コロナウイルス流行前以後初めてとなります。

東京オフィス開設の背景と目的

長野県に拠点を構える当社が、この度サテライトオフィスを東京に開設する目的は以下の通りです。

１.マーケットトレンドの迅速な把握

首都圏は食の潮流が特に早く、多様な消費者ニーズが交錯する市場です。現地に拠点を置くことで、リアルなトレンド情報をいち早く収集し、そこで得られた知見を、商品開発やマーケティング施策へ迅速に反映してまいります。

２.優秀な人材の確保

事業拡大に伴い、各専門領域における人材確保の重要性が高まっています。首都圏にオフィスを構えることで、多様なバックグラウンドを持つプロフェッショナルとの接点を広げ、より強固な組織づくりにつなげてまいります。

３.出張・商談の業務効率化

取引先企業様との商談機会の増加に加え、出張時に拠点がないことによる業務の非効率が課題となっていました。東京オフィスの開設により、商談時や出張時の負担を軽減し、よりスムーズな情報交換や打ち合わせを行える体制を整えました。

首都圏で得られる多様な価値観やネットワークを事業に取り込みながら、商品開発の高度化、ブランド価値の向上、企業との協業推進に取り組んでまいります。また、長野の自然や地域性を大切にしたものづくりの姿勢を軸に据えつつ、全国のお客さまへ、そして世界へと向けて、食の新しい楽しみ方や価値を発信し続けてまいります。

東京オフィスの概要

建物名：神田MCビルディング

住所 ：東京都千代田区岩本町2丁目16番2号

区画 ：4階 177.91平方メートル （53.81坪）

設備 ：フリーデスク約20席 会議室4部屋

株式会社サンクゼール

株式会社サンクゼールは、長野県飯綱町に本社を置く食品製造小売企業です。「久世福商店」、「St.Cousair」などの専門店を全国に展開し、商品の企画製造から販売までを一気通貫で行う「食のSPAモデル」を展開しています。創業者が信州斑尾高原のペンションを経営していた頃の、家族とお客様とで囲んだ笑顔溢れる食卓の風景を原点とし「愛と喜びのある食卓をいつまでも」をコーポレートスローガンに掲げています。



■会社名 ：株式会社サンクゼール

■本社 ：長野県上水内郡飯綱町芋川1260

■代表者 ：代表取締役社長 久世 良太

■創業 ：1979年

■設立 ：1982年

■事業内容

・ジャム・ワイン、その他食品の製造販売、

・ワイナリー、レストラン、売店などの直営、及びフランチャイズ展開

・オンラインマーケットプレイス「旅する久世福e商店」の運営

