列車荷物輸送サービス「はこビュン」がますます便利になります～「はこビュンQuick」「当日ホテル配送サービス」のオンライン事前予約を開始します～

東日本旅客鉄道株式会社

〇JR東日本グループは、「勇翔2034」で掲げたライフスタイル・トランスフォーメーション（LX）の実現を目指し、「はこビュンQuick」及び「当日ホテル配送サービス」のオンライン事前予約サービスを3月より開始します。

〇3月16日(月)からの輸送分について、3月２日(月)よりオンライン予約の受付を開始します。

〇「はこビュンQuick」のオンライン事前予約により、ビジネス場面における産地とマーケットをつなぐ物流ネットワークの事前確保を実現します。また「当日ホテル配送サービス」のオンライン事前予約により、旅行の際の荷物に関するストレスを軽減し、身軽な列車旅を実現する「JRE手ぶら旅」をさらに推進いたします。

１．サービス概要

「はこビュンQuick」と「当日ホテル配送サービス」が、パソコンやスマートフォンからの事前予約が可能になり、輸送当日の荷物お預け時の受付手続きが不要になります。また事前予約時には、輸送列車の空き情報が確認できるので、安心でストレスフリーな輸送サービスを提供いたします。

（１）輸送開始日：2026年3月16日（月）

（２）予約受付開始日：2026年3月2日（月）

※サービス利用日の30日前から事前予約可能となります

（３）予約サイト：https://hakobyun-baggage.jreast.co.jp/

※上記予約サイトより「はこビュンQuick」「当日ホテル配送サービス」を選択いただけます。

※両サービスとも、事前予約なしで、輸送当日に駅の専用カウンターでの申込によるご利用も可能です。

予約サイト画面（イメージ）

２．サービス詳細

（１）はこビュンQuick

お客さまのご事情に合わせて、緊急で荷物を輸送したいときにご利用できるサービスです。最短で新幹線の発車30分前（新函館北斗駅、金沢駅は発車60分前）までに荷物を駅の専用カウンターにお持ち込みいただければ、新幹線の速達性を活用して荷物を配送いたします。また、この度開始するオンライン事前予約により、安心して荷物を運ぶことができます。

1.ご利用イメージ

2.ご利用可能区間

東京駅 ⇔ 新函館北斗駅、新青森駅、盛岡駅、仙台駅、新潟駅、長野駅、金沢駅

3.ご利用料金（オンライン事前予約の利用時）

4.決済方法

クレジットカードによる事前決済

※現金・Suica等交通系ICカードでお支払い希望のお客さまは、ご利用当日、駅の専用カウンターに直接お越しいただき、お申込みください。

（２）当日ホテル配送サービス

駅の専用カウンターにてお預かりした荷物を、当日中に東京23区内及び浦安市内のホテルへお届けします。

ご利用の際は、ご宿泊されるホテル名、ホテル住所、宿泊日、宿泊者名等の宿泊予約内容が分かるものを必ずお持ちください。

※仙台駅、盛岡駅、新潟駅からのご利用に限り、新幹線等の列車利用がわかるもの（きっぷなど）も併せてお持ちください

1.ご利用イメージ

2.ご利用可能区間

東京駅、上野駅、仙台駅、盛岡駅、新潟駅 ⇒ 東京23区内及び浦安市内のホテル

※仙台駅での受付のみ、東京23区内及び浦安市内のホテルに加え、仙台駅周辺及び秋保温泉エリアの提携ホテルへもお届け可能です。

※東京23区内及び浦安市内の配送においては、一部お取り扱いできない荷物や、配送できない宿泊先（民泊など、荷物の受け取りを行っていない宿泊施設）がございます。詳細は店舗スタッフへご確認ください。

3.ご利用料金

4.決済方法

クレジットカードによる事前決済

※現金・Suica等交通系ICカードでお支払い希望のお客さまは、ご利用当日、駅の専用カウンターに直接お越しいただき、お申込みください。

※本プレスリリース内の画像・イラストはすべてイメージです。

参考

＜はこビュンについて＞

速達性・定時性に優れ、環境にも優しいという鉄道の強みを活かし、JR東日本グループが展開している荷物の輸送サービスです。鉄道によって地域とモノをつなぐことで、地域の魅力発信を行い、人々の豊かなくらしづくりや社会課題の解決に向けて取り組んでいます。

「はこビュン」の具体的なサービス、お申込み方法については株式会社ジェイアール東日本物流のホームページをご参照ください

https://www.jrbutsuryu.jregroup.ne.jp/business/shinkansen.html

＜手荷物の輸送サービスについて＞

JR東日本グループでは身近な列車旅を実現するべく 、「はこビュン」を活用した手荷物の輸送サービスとして「手荷物輸送サービス」、「当日ホテル配送サービス」を展開しています。

「JRE手ぶら旅」の具体的なサービス、お申込み方法については株式会社ジェイアール東日本物流のホームページをご参照ください。

https://www.jrbutsuryu.jregroup.ne.jp/business/delivery.html