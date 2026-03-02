大正元年創業の蜂蜜専門店”松治郎の舗”がつくる「洗うためのはちみつ」国産蜂蜜配合スキンケア『蜜美はちみつ玉石けん』を提案

株式会社松治郎の舗

老舗の蜂蜜専門店の老舗ブランド「松治郎の舗」（本社：三重県松阪市、代表取締役社長：水谷俊介）は、蜂蜜の特性に着目したスキンケア製品「蜜美はちみつ玉石けん」を提案いたします。

100年以上にわたり蜂蜜と向き合ってきた知見をもとに、食べるだけではない“肌に使う蜂蜜”という新しい日常習慣を届けます。

本製品は、保湿性に優れる蜂蜜を配合し、肌のうるおいを守りながらやさしく洗い上げることを目的に開発。乾燥が気になる季節や、年齢・性別を問わず使えるデイリーケアとして展開します。

背景と目的

蜂蜜の特性に着目したスキンケア製品「蜜美はちみつ玉石けん」

近年、スキンケアにおいて「シンプル処方」「天然由来」「肌へのやさしさ」への関心が高まっています。

松治郎の舗では、古くから蜂蜜が保湿や肌ケアに用いられてきた歴史に着目し、老舗の蜂蜜専門店だからこそ提供できる蜂蜜の新しい使い方として“洗うスキンケア”をリニューアル提案します。

まん丸のはちみつ玉のような愛らしいフォルムと、ぷるんとした触り心地に思わず心が弾む蜜美はちみつ玉石鹸。発売から数年、もっと心地よく、もっと肌にやさしく、その想いで改良を重ね、成分も使い心地もさらに磨き上げました。

一般的な洗顔は、石鹸を泡立て、その泡でやさしく洗うもの。けれど毎日のことだからこそ、もっと手軽に、もっと肌に負担なく洗えたら。そんな想いから、泡立てずに直接肌にのせて使える石鹸を目指し、製法やサイズ、使い心地を一から見直しました。

泡立ちすぎず、すべりすぎない絶妙なバランスを求めて試作を重ね、ようやくたどり着いたのが、泡立てない、新しいかたちの石鹸です。食品としての蜂蜜に加え、日常のスキンケアにも取り入れることで、蜂蜜の価値を「食」から「生活」へ拡張する取り組みです。

商品概要および特徴

「蜜美はちみつ玉石けん」

⚫︎蜂蜜の保湿力を活かした洗浄設計

蜂蜜の持つ保湿性を活かし、洗いながら肌のうるおいを守る処方。

⚫︎毎日使えるやさしい使用感

顔・体どちらにも使えるシンプルな石けんとして、性別・年齢を問わず家族で使用可能。

⚫︎養蜂園直営ブランドならではの安心感

蜂蜜を扱い続けてきた専門店だからこそ、素材の特性を理解した製品づくりを行っています。

想定利用シーン

商品紹介WEBサイト

- 洗顔用としてのデイリーケア- 乾燥が気になる季節の保湿洗浄- ギフト・お土産としてのナチュラルコスメ- 旅行・サウナ・温浴施設での持ち運び用石けん

公式ブランドサイトをリニューアルし、和素材×国産蜂蜜の世界観を強化

サイトリニューアル2026年3月ローンチを実施いたしました。

ぜひ新しいサイトをご覧ください！

https://mitsubi.jp/

ブランドメッセージ

蜜の美から、光り輝く毎日を

「蜜美」は創業大正元年の蜂蜜専門店が運営するはちみつ屋、松治郎の舗がプロデュースするオリジナルはちみつコスメです。優れた保湿効果があり、美容効果が高いと話題のはちみつ。蜂蜜・蜜ろうに本来含まれている保湿・殺菌効果を最大限に活かすため、養蜂の専門家が素材の選定から行い、美と健康に特化した製品として誕生しました。

蜂蜜は「食べるもの」だけではなく、暮らしに寄り添う素材。松治郎の舗は、老舗の蜂蜜専門店の視点から蜂蜜の可能性を広げ、日常の中で自然の恵みを感じられる体験を提案していきます。

株式会社松治郎の舗について

株式会社松治郎の舗は、創業1912年の老舗養蜂専門企業として、日本の自然と調和しながら、高品質のはちみつやローヤルゼリーを生産・販売してまいりました。「自然からの贈り物であるミツバチ製品を通じてお客様を笑顔でいっぱいにする。」を企業理念とし、はちみつや養蜂に関する知識を広く社会に伝える活動を続けることにより持続可能な養蜂を実践し、環境保護活動や地域貢献にも積極的に取り組み、未来の環境保全に貢献してまいります。

お問い合わせ先

株式会社松治郎の舗

広報担当: 水谷・小野

〒515-0083 三重県松阪市中町1873番地

TEL: 0598-26-8133

Email: media@matsujiro.co.jp

Web: https://matsujiro-global.com/jp/