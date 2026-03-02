【2026年2月M&A統計】121件（前年同月比12件減）、取引総額は2月として過去最高の1兆7190億円（暫定値）

株式会社ストライクM&A件数と金額の推移

2026年2月のM&A件数（適時開示ベース、暫定値）は121件と、前年同月を約12件下回りました。一方、取引総額は前年同月比41.2％増の1兆7190億円に達し、集計開始（2008年）以来、2月として過去最高の金額を記録しました。

上場企業に義務づけられた適時開示情報のうち、経営権の移転を伴うM&A（グループ内再編は除く）について、M＆A Onlineが集計しました。

取引の傾向

2月のM&A市場は、件数こそ前年同月をやや下回ったものの、取引総額は異例の活況となりました。最大の要因は、住友林業による米国戸建住宅大手・トライ・ポイント・ホームズの子会社化（約6549億円）で、この1件だけで2月全体の取引総額の約4割を占めました。

また、ルネサスエレクトロニクスによる約4680億円の大型事業売却も総額を大きく押し上げました。さらに、米大手投資ファンドのベインキャピタルが関与するMBO（経営陣による買収）案件が複数登場するなど、株式の非公開化を目指す動きも活発化しています。

アクティビスト（物言う株主）の介入が事業売却・企業再編のきっかけになる事例も見られ、日本企業のグローバルな事業再編が加速していることが鮮明になった月となりました。

2026年2月 取引総額上位3社

1 住友林業

戸建住宅大手の米国トライ・ポイント・ホームズを子会社化

6,549億円

2 ルネサスエレクトロニクス

タイミング事業を米SiTimeに譲渡

4,680億円

3 MCJ

「マウスコンピューター」のMCJ、MBO（経営陣による買収）で株式を非公開化

2,079億円

M＆A OnlineM＆A Onlineとは

M＆A Onlineは、M&A（企業の合併・買収）をより身近に感じ、深く知り、活用していただくための情報メディアです。後継者問題の解消や日本経済のイノベーション実現に寄与すべく、日々情報を発信しています。広告掲載・プレスリリース送付・取材のご案内・寄稿・ライター応募・提携のご依頼など、各種お問い合わせをお待ちしております。

株式会社ストライク運営会社 株式会社ストライク

名 称： 株式会社ストライク

所在地： 東京都千代田区大手町1-2-1 三井物産ビル15階

代表者： 代表取締役社長 荒井 邦彦 氏

設 立： 1997年7月

事業内容： M&Aの支援