「PASELI16周年記念！春のPASELIアプリくじ」キャンペーンを開催！

株式会社コナミアーケードゲームスは、KONAMIが運営する"遊べる電子マネー"「PASELI(パセリ)」を利用すると、抽せんで「PASELIポイント」が当たるキャンペーン「PASELI16周年記念！春のPASELIアプリくじ」を3月2日(月)から開始したことをお知らせします。

「PASELI16周年記念！春のPASELIアプリくじ」は、「PASELI」を合計500円(税込)利用すると、最大3,000PASELIポイントが当たるPASELIアプリくじを「PASELIアプリ」で引くことができるキャンペーンです。



さらに「PASELI」公式Xアカウント(@PASELI_official(https://x.com/paseli_official))をフォローし、指定のハッシュタグをつけてポストいただいた方の中から抽せんで20名さまに「PASELIチャージコード1,000円分」が当たる「PASELI16周年記念！春のPASELIアプリくじ フォロー&ハッシュタグキャンペーン」を3月・4月・5月の3回にわたり開催します。

"遊べる電子マネー"「PASELI(パセリ)」はKONAMIが運営する電子マネーサービスです。簡単な登録を行うだけでKONAMIの各種サービスをはじめ、通販サイトや自動販売機などのお買い物にご利用いただけます。

ぜひこの機会に、「PASELI」をご利用いただきお得にゲームやお買い物をお楽しみください。



「PASELI16周年記念！春のPASELIアプリくじ」概要

【キャンペーン期間】 開催中 ～ 5月31日(日)23:59

＜参加方法＞※1

１. 「PASELIアプリ」をダウンロードし、KONAMI IDでログインします。

２. 「PASELI」を合計500円(税込)以上利用すると、くじが1回引ける権利が獲得できます。

３. 「PASELIアプリ」専用バナーから、キャンペーンページに移動、くじを引くと、抽せんでPASELIポイントが当たります。

【抽せん期間】

2026年3月2日(月)から5月31日(日)まで毎週開催しています。

・毎週とは月曜始まりの1週間を指します。

・毎週利用した「PASELI」消費額に応じて、くじを引ける権利がもらえます。※2※3

【抽せん結果】※4

1等：3,000PASELIポイントを進呈します。

2等：1,000PASELIポイントを進呈します。

3等：100PASELIポイントを進呈します。

4等：3PASELIポイントを進呈します。

5等：1PASELIポイントを進呈します。

はずれ：PASELIポイントの進呈はありません。

※1 順は問いません。PASELIを合計500円(税込)以上利用したあとでPASELIアプリをダウンロードし、KONAMI IDでログインしても各抽選期間内であればくじを引くことができます。

※2 毎週、くじを引ける権利は別となり、週を跨ぐと引けなくなります。

※3 当選本数が上限に到達次第、早期に終了する可能性がございます。予めご了承ください。

※4 獲得したPASELIポイントは順次付与を予定しています。

「PASELIチャージコード1,000円分」が当たる「PASELI16周年記念！春のPASELIアプリくじ フォロー＆ハッシュタグキャンペーン」概要

【キャンペーン期間】

第1回：開催中～3月31日(火)

第2回：2026年4月1日(水)～4月30日(木)

第3回：2026年5月1日(金)～5月31日(日)

＜応募条件＞

・日本国内にお住まいの方・Xアカウントを非公開設定にされていない方・本キャンペーンの注意事項に同意いただける方・「PASELI」公式Xアカウント(@PASELI_official(https://x.com/paseli_official))をフォロー・「#PASELIアプリくじに参加したよ」のハッシュタグを含むくじ結果をポストした方・その他、注意事項はキャンペーン特設サイトをご確認ください。

＜参加方法＞

「PASELI」公式Xアカウント(@PASELI_official(https://x.com/paseli_official))をフォローし、「#PASELIアプリくじに参加したよ」のハッシュタグをつけてポストいただいた方の中から抽せんで20名さま※4に「PASELIチャージコード1,000円分」が当たります。

１.「PASELI」公式Xアカウント(@PASELI_official(https://x.com/paseli_official))をフォロー

２.「PASELIアプリ」くじを引く

３. くじを引いた後に表示されるシェアボタンから「#PASELIアプリくじに参加したよ」を含むくじ結果をポスト

４. 毎月抽選で20名さま※5に「PASELIチャージコード1,000円分」が当たります。



※5 各期間終了から約1ヶ月経過後、「PASELI」公式XアカウントからXのダイレクトメッセージにて当選のご連絡を行う予定です。

「PASELI」について

"遊べる電子マネー"「PASELI(パセリ)」はKONAMIが運営する電子マネーサービスです。

簡単な登録を行うだけでKONAMIの各種サービスをはじめ、通販サイトや自動販売機などのお買い物にご利用いただけます。

利用金額に応じて「PASELIポイント」が貯まり、貯まった「PASELIポイント」は「PASELI」にチャージすることもでき、デジタルアイテムと交換することもできます。銀行、クレジットカードなどのほか、多様なチャージ方法が選択可能です。

「PASELI」は、Pay Smart Enjoy Life.の頭文字から誕生した造語です。

「PASELI」で皆さんの生活をもっと楽しくしたいという思いが込められています。

「PASELIアプリ」について

「PASELIアプリ」では、KONAMI IDでアプリにログインすることで、スマートフォンから「PASELI」の管理や最新情報、キャンペーンの確認が簡単にできます。

アプリのホーム画面では、PASELI残高や所持ポイント、有効期限が分かるほか、アプリ上でさまざまなチャージ方法※にてチャージをすることが可能です。また、「PASELI」および「PASELIポイント」の利用履歴の確認や「PASELIポイント」をPASELI残高へ交換ができます。

※PASELIチャージサイト(WEBページ)で利用できるチャージ手段と同様です。

▼「PASELIアプリ」 ダウンロードはこちらから

iOS:https://itunes.apple.com/jp/app/id6466388668?mt=8

Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.konami.paseli

タイトル：PASELIアプリ

メーカー：KONAMI

配信日：配信中

ジャンル：電子マネーアプリ

著作権表記：(C)Konami Digital Entertainment (C)Konami Arcade Games

対応OS【iOS】iOS(13.0以上) 【Android(TM)】Android(8.0以上)

