ZIPAIR Tokyoと業務提携を締結　～搭乗に利用可能な10万ポイントを株主優待として導入～

株式会社 ストライダーズ

株式会社ストライダーズは、2026年3月2日開催の取締役会において、株式会社ZIPAIR Tokyo（本社：千葉県成田市、代表取締役社長：西田真吾、以下「ZIPAIR」）との業務提携契約の締結を決議いたしましたのでお知らせいたします。

本提携を記念し、当社の新たな株主優待制度として、ZIPAIRの航空券に交換可能な「ZIPAIRポイント10万ポイント」を進呈する優待制度を導入いたします。

■ 業務提携の背景

当社は、千葉県成田市において「成田ゲートウェイホテル」を運営し、主に成田空港をご利用されるお客様を対象としたホテル事業を展開しております。

ZIPAIRは、成田空港を拠点とする中長距離国際線LCCとして、日本と北米・アジアを結ぶ路線を展開し、国際航空需要の拡大に寄与しております。

これまでZIPAIRのクルー向け宿泊および一時休息施設として当ホテルをご利用いただいてまいりましたが、今後予定されている成田空港の機能強化・拡張により、さらなる航空利用者の増加が見込まれております。

このような事業環境を踏まえ、両社の経営資源および事業基盤を活用し、商品開発力の強化および顧客利便性の向上を図ることを目的として、業務提携契約を締結する運びとなりました。

■ 業務提携の主な内容

- 両社の商品・サービスに関する情報発信の強化- 商品・サービスの共同企画および開発協力- 販売促進活動およびインセンティブ施策の共同実施

今後は、航空券と宿泊を組み合わせたパッケージ商品の企画や相互送客の仕組み構築、共同プロモーション施策の展開など、具体的な取り組みを進めてまいります。

■ 株主優待制度へのZIPAIRポイント導入について

本提携を記念し、当社株主様向けの優待制度として、ZIPAIRポイント10万ポイントを進呈する制度を新たに導入いたします。

本ポイントは、応募いただいた株主様の中から抽選により、半期ごとに10名様（年20名様）へ進呈いたします。

10万ポイントは、現行の交換水準において以下に相当します（2026年2月現在）。

- 米国線 片道相当- アジア線 往復相当- 韓国線 ペア往復相当

さらに、当選されたポイントを利用し海外渡航される株主様のうち希望者には、成田ゲートウェイホテルにて1泊無料でご宿泊いただけます。

■ 株主優待制度の開始時期

2026年（令和8年）3月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主様より開始いたします。

対象株主様：

毎年3月末日および9月末日現在の株主名簿に記載または記録された、当社株式1単元（100株）以上を保有する株主様（年2回）

■ 今後の展望

本業務提携を通じて、成田空港を起点とした航空・宿泊需要のさらなる取り込みを図るとともに、株主様にとっても魅力ある体験価値を提供できる企業を目指してまいります。

【株主優待に関するお問い合わせ】

株主優待の内容・ご利用方法に関するお問い合わせは、下記メールアドレス宛にお願いいたします。

（ご回答までにお時間を頂戴する場合がございます。）

E-mail：yuutai@striders.co.jp

【会社概要】

会社名：株式会社ストライダーズ

所在地：東京都中央区日本橋室町4-6-2 菱華ビルディング 9階

代表者：代表取締役社長 早川良太郎

事業内容：事業投資・グループ経営管理（不動産事業・ホテル事業・投資事業）

URL：https://www.striders.co.jp/