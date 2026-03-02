【オイシックス新潟】さらば青春の光が開幕カード3/22(日) 楽天戦に出演決定！始球式には東ブクロさんが登場！

株式会社新潟プロ野球団

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、3月22日（日）に開催される東北楽天ゴールデンイーグルス戦にて、さらば青春の光のお二人にご出演いただくことをお知らせいたします。

始球式には東ブクロさんが登場。東ブクロさんが始球式に挑戦するのは初とのことで、開幕シリーズを彩るセレモニアルピッチにご注目ください！

また、UX新潟テレビ21で土曜日9:30～放送されている「まるどりっ！UP」の人気コーナー「さらば青春の光のローカル電波に乗れ」にて、当日の模様を放送予定です。

試合概要

日時：3月22日（日）13:00試合開始（11:30一般入場開始）

場所：HARD OFF ECOスタジアム新潟

対戦：東北楽天ゴールデンイーグルス

チケット：https://more.tiget.net/@/niigata-albirex-bc2026

さらば青春の光 プロフィール

『M-1グランプリ、キングオブコントともに決勝進出を果たす実力派コンビ。

所属事務所ザ・森東では森田が社長で東ブクロが副社長を務める。個人事務所ながら多数のレギュラー番組を持ちテレビ、ラジオ、ユーチューブなどで活躍中』

さらば青春の光のローカル電波に乗れ

UX新潟テレビ21「まるどりっ！UP」の人気コーナーです。

新潟が大好きなさらば青春の光に、「新潟の顔」になってもらうというテーマで、新潟のご当地スターや東京のタレントの番組にお邪魔し信頼を得て、ファンも取り込んで新潟の顔になることを目指しています。

「まるどりっ！UP」について：https://www.uxtv.jp/programs/marudori/

番組名：まるどりっ！UP

放送局：UX新潟テレビ21

放送時間：土曜日 朝9:30～11:15

■オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブについて

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ（運営会社:株式会社新潟プロ野球団、本社:新潟県新潟市、代表取締役社長 池田 拓史）は、BCリーグ創設とともに誕生したプロ野球チームです。2024年からはプロ野球ファーム・リーグに参加し、食品宅配会社のオイシックス・ラ・大地株式会社がメインスポンサーを務め、日本一選手が育つ球団、日本一“おいしい”球団を目指しています。2026シーズンからはCBOに桑田真澄氏が就任し、武田勝監督とともにチーム強化に取り組んでいます。