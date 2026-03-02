Aliro 1.0認証プログラム開始のお知らせ

アリオン株式会社

■ CSA理事会により「Aliro 1.0」規格が正式承認・公開

■ アリオン株式会社、日本における唯一のAliro 1.0 Authorized Test Lab（ATL）として認証試験サービスの提供を開始

アリオン株式会社（Allion Japan Inc.、以下アリオン）は、Connectivity Standards Alliance（CSA）理事会により次世代アクセス制御標準「Aliro 1.0」仕様が正式承認されたことを歓迎するとともに、日本国内におけるAliro 1.0 Authorized Test Lab（ATL）として、Aliro認証試験サービスを開始することをお知らせいたします。

Aliroは、スマートロックおよびアクセスコントロール市場に向けた新しいデジタルキーおよびセキュアアクセスの標準仕様であり、NFC、UWB、BLEなどの無線技術を活用し、セキュアかつ相互運用可能なエコシステムの構築を目的としています。Aliro 1.0の正式リリースにより、製品間の互換性向上、セキュリティ強化、そしてユーザー体験の革新が加速することが期待されています。

アリオンは、Aliro SVE 1.0イベントへの参加を通じて技術的知見と試験ノウハウを蓄積してまいりました。今回、CSAよりAliro 1.0 Authorized Test Labとして認定を受け、日本国内においてAliro認証試験サービスを即時提供可能な体制を整えました。日本企業にとっては、国内で公式認証試験を受けられる初の試験ラボとなります。

■ 代表取締役社長 中山英明のコメント:

「アリオンは、Matter 1.0の立ち上げ当初よりCSAの活動を支援してまいりました。そして今回、新たな標準であるAliro 1.0においても、その発展を全面的にサポートすることをここに表明いたします。Aliroはスマートアクセス市場に大きな可能性をもたらす標準であり、日本企業のグローバル展開において重要な役割を果たすものと確信しております。」

アリオンでは、Aliro認証試験サービスの他、以下の関連サービスも提供しております：

・Matter v1.3, v1.4. v1.5公式認証試験

・Matter / Aliro試験環境構築サポート

・FeliCaおよびBLEインターフェースの公式認証試験

・事前適合性評価（Pre-test / Pre-certificationサポート）



アリオンはこれまで、ワイヤレス通信、エコシステム、デジタルキー分野において豊富な評価実績を有しており、国際標準に準拠した高品質な試験サービスを提供してまいりました。Aliro 1.0認証プログラムの開始と同時に、国内企業の皆様が迅速かつ円滑に認証取得を進められるよう、技術パートナーとして包括的な支援を行ってまいります。

Aliro認証試験に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

アリオン株式会社 お問い合わせ窓口：service@allion.co.jp

※1 2026年2月27日(金)時点、CSAの確認に基づくアリオン調べ。

※2 本 Web サイト上に記載されている団体名、会社名、製品またはサービスの名称などは、各社、各団体の登録商標または商標です。

- アリオン株式会社 概要

アリオンは1991年創業以来、30年以上を超えるテスト経験とノウハウを持ち、エンジニアリングコンサルティング業界をリードしています。時代の進化に伴い、検証・試験分野において従来とは異なる革新的な技術をベースに、専門家チームが製品設計、AI自動化ソリューション、ユーザーシナリオシミュレーション検証、製品品質試験、規格検証など、あらゆる段階でテスト・ソリューションを提供し、お客様のニーズに的確にお応えします。最新の技術動向と仕様規範に追随しながら、業界最高レベルの品質向上・開発支援サービスを提供しています。URL：https://www.allion.co.jp/