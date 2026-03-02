ケリング・グループ傘下 ファイン・ジュエラー“ Qeelin / キーリン ”国際女性デーを記念した“ Wulu Mini Solitaire ”コレクション

Qeelin japan Limited

東洋の豊かな文化を世界に広めることを使命としたファイン・ジュエラー“ Qeelin / キーリン ”。ブランド名は、中国神話に登場する幸運と愛の象徴、伝説上の霊獣“ Qilin（麒麟）”を由来とし、20年前にブランド設立して以来、Wulu、Bo Bo、Xi Xiなど展開するすべてのジュエリーが豊かな文化的意味合いを持ち、伝統的なシンボルをモダンかつスタイリッシュなデザインに落とし込むことで、東洋と西洋の融合を体現しているファイン・ジュエラーです。

国際女性デーに寄せて、Qeelinは世界中の自立し自信に満ちた女性たちに敬意を表し、ブランドを象徴する“ Wulu Mini Solitaire ”コレクションを通してその想いを体現します。それは、控えめでありながら確かな強さと、日常に寄り添う優雅さを表現した洗練のコレクションです。

Wulu Mini Solitaireのネックレスとイヤリングは、18Kローズゴールドまたはホワイトゴールドで仕立てられ、デコルテや耳元を繊細に引き立てます。リングは18Kホワイトゴールド、イエローゴールド、ローズゴールドで展開され、なめらかなポリッシュ仕上げのバンド、あるいはパヴェダイヤモンドをあしらったシャンクからお選びいただけます。レイヤリング、または一点使いによって、身に着ける女性それぞれの表現を可能にします。

本コレクションは、装飾性よりもシンプルさを追求し本質へと立ち返ります。かすかなダイヤモンドの光が、所作のたびに静かに揺らめき、決して声高ではないながらも確かな強さを宿す、現代女性の佇まいを映し出します。単体で身に着ければ澄み切った意志を語り、重ねて纏えば個性を表現します。それぞれのピースは、指先や耳元、首元にそっと寄り添う、無言の詩のような存在となります。

Wulu Mini Solitaire の美しさは、その完璧な存在感にあります。決して主張しすぎることなく、しかし常に意味を宿します。それは喜びのためではなく、いつもそばに寄り添うために生み出されました。真の強さとはシンプルさの中に宿るのです。

この国際女性デーに、穏やかな輝きのひとときを親しい女性へ贈りましょう。もしくは、揺るぎない自己価値の象徴を自分自身への贈り物としましょう。自分の価値は証明する必要がなく、その存在こそが祝福すべきことなのです。

Qeelin Ginza Flagship store

住所 ：東京都中央区銀座 5-5-13

営業時間：11:30 - 19:30

面積 ：135.62 平方メートル

ショップ構成 ：3フロア

Website :https://www.qeelin.com/jp/homeOfficial IG :https://www.instagram.com/qeelinjewellery/