【一建設株式会社】分譲戸建住宅事業のブランドサイトをリニューアルして2026年3月2日に公開

一建設株式会社

飯田グループホールディングスの中核企業である一建設株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：堀口 忠美、以下、一建設）は、主力事業である分譲戸建住宅（建売住宅）事業のブランドサイトをリニューアルし、2026年3月2日（月）より公開いたしました。

ブランドサイトURL：https://www.hajime-kensetsu.co.jp/livelegarden/brand/02/

今回のリニューアルでは、住まいをご検討されているお客様が「自分に合った住まい」をより理解できるよう商品ページを刷新しました。家事動線を重視した住まいや平屋など、これまで十分にお伝えしきれていなかった商品の特長やコンセプトを整理し、ライフスタイルや暮らし方に合わせて比較・検討しやすいサイトへと進化させています。

リニューアルの背景

リニューアルした分譲戸建住宅（建売住宅）事業のブランドサイトのイメージリニューアルした分譲戸建住宅（建売住宅）事業のブランドサイトのイメージ

近年、住宅選びにおいては、価格や立地といった条件に加え、住宅性能や将来の暮らしやすさ、購入後のサポート体制などを総合的に判断する傾向が高まっています。一方で、住宅情報は物件ごとの個別性が高く、必要な情報にたどり着きにくいという課題もありました。

一建設では、こうした課題を解決し、「住まい選びの第一歩」をよりスムーズにしていただくことを目的に、ブランドサイトのリニューアルを実施しました。単なる物件紹介にとどまらず、住宅づくりに対する思いや、家事動線を意識した商品設計、性能の違いなどを丁寧に伝えることで、お客様が安心して住まい選びを進められる情報発信を目指しています。

サイトの主なリニューアルポイント

1．商品ラインナップを分かりやすく整理・可視化

分譲戸建住宅の商品ラインナップを整理し、各商品の特長やコンセプトを直感的に理解できる構成へ

刷新しました。性能・仕様・デザインの違いを比較しやすくすることで、お客様が自分たちの暮らしに

合った住まいを選びやすくしています。

2．住宅性能・品質へのこだわりを明確に発信

一建設の分譲戸建住宅は、2022年4月以降の確認申請分より、住宅性能表示制度の4分野6項目

で最高等級取得を標準化しています。また、2024年8月以降は長期優良住宅認定制度に対応した

分譲戸建住宅の供給も開始しています。本サイトでは、これらの性能・品質への取り組みを、専門知識

のない方にも理解しやすい表現で紹介しています。

3．UI／UXの改善による情報探索性の向上

ページ構成や導線を見直し、気になる住宅について必要な情報に迷わずたどり着けるサイト設計へ

刷新しました。これから住宅購入を検討される方はもちろん、比較検討段階の方にも使いやすいサイト

となっています。

一建設は今後も、分譲戸建住宅事業で培った経験と実績を活かし、分かりやすい情報発信に取り組むことで、お客様が安心してマイホームをご検討いただける環境づくりを進めてまいります。

一建設会社概要

社 名：一建設株式会社

代表取締役：堀口 忠美

本 社：〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-25-5 藤久ビル東5号館

設 立：1967年2月13日

資本金：32億9,800万円

事業内容：分譲戸建住宅

https://www.hajime-kensetsu.co.jp/for-living/ready-built/

分譲マンション

https://www.hajime-kensetsu.co.jp/for-living/apartment/

注文住宅

https://www.hajime-kensetsu.co.jp/for-living/custom-built/

リフォーム・リノベーション

https://www.hajime-kensetsu.co.jp/for-living/renovation/

アセットソリューション（投資用戸建賃貸・土地有効活用）

https://www.hajime-kensetsu.co.jp/become-an-owner/investment/

リースバックプラス⁺

https://www.hajime-kensetsu.co.jp/become-an-owner/lease-back-plus/