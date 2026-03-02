人気絵本シリーズミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」が、約7年ぶりに愛知・名古屋にやってくる！2026年3月4日(水)より、大名古屋ビルヂングに期間限定オープン！

写真拡大 (全20枚)

ベネリック株式会社


ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)の運営する、オランダの人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」は、「miffy’s joyful garden in DAI NAGOYA BUILDING」の開催に合わせて、2026年3月4日(水)から5月17日(日)までの期間限定で、大名古屋ビルヂング(所在地：愛知県名古屋市)にてFlower Miffy POP UP SHOPをオープンいたします。


開業10周年を迎える大名古屋ビルヂングと「ミッフィー」のアニバーサリーイヤーにふさわしい、大名古屋ビルヂング全体でミッフィーとの出会いを楽しめるイベント「miffy’s joyful garden in DAI NAGOYA BUILDING」。イベントに合わせて期間限定で出店するFlower Miffy POP UP SHOPでは、贈り物におすすめのお花のメッセージカードやアクリルベースの新商品ほか、おなじみのミッフィーとお花をデザインした数々の商品が並びます。また、オープン日の2026年3月4日(水)には、店内で商品をお買い上げいただいたお客さま先着200名限定で、生花のチューリップを一輪プレゼントいたします。さらに、店内で5,500円(税込)以上お買い上げの方へ、フラワーミッフィーオリジナル フラットポーチをプレゼントするキャンペーンを実施いたします。


会期を通してミッフィーとお花のある暮らしをテーマに、自分への贈り物はもちろんのことギフトにもぴったりのアイテムをお届けします。


次第にあたたかくなるこの季節、春の陽気を感じながら、大名古屋ビルヂングでの特別なひとときをお過ごしください。



■「miffy’s joyful garden in DAI NAGOYA BUILDING」開催概要

名　称　：大名古屋ビルヂング 10th ANNIVERSARY企画「miffy’s joyful garden in DAI NAGOYA BUILDING」


期　間　：2026年3月4日(水)～ 5月31日(日)


場　所　：大名古屋ビルヂング 5Fスカイガーデン　B1Fアトリウム　ほか 各所


■「Flower Miffy POP UP SHOP」開催概要

店舗名称：Flower Miffy POP UP SHOP


期　間　：2026年3月4日(水)～5月17日(日)


開催場所：大名古屋ビルヂング　B1F アトリウム(愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12)


営業時間：11：00～20：00


※営業時間は施設営業時間に準じます。混雑時は入場制限を行う場合がございます。



■お買い上げ特典について

画像はイメージです

内　容　：「フラワーミッフィーオリジナル フラットポーチ(全2種)」をプレゼント


対　象　：店内で5,500円(税込)以上お買い上げのお客さま


期　間　：2026年3月4日(水) ～ なくなり次第終了


対象店舗：Flower Miffy POP UP SHOP


備　考　：デザインはお選びいただけません。1会計につきランダムでおひとつお渡しいたします。






■3月4日発売新商品

お花 ホワイト

バラ ピンク


チューリップ ピンク

スズラン ホワイト


スミレ パープル

スイセン イエロー


プリムラ パープル

ラナンキュラス オレンジ


タンポポ

クローバー


マーガレット ピンク

マーガレット ブルー


ディック・ブルーナさんの描いたお花のイラストの、立てて飾れるダイカットメッセージカードです。バラやスミレ、スイセンなど色とりどりのお花のデザインの裏面にメッセージ欄があります。インテリアのワンポイントとして同日発売のアクリルベースやグラスに飾ったり、寄せ書きとして集めて花束のようにプレゼントしたりと、手軽に生活にお花を取り入れられるアイテムです。



商品名　：Flower Miffy ブルーナフラワーメッセージカード(全12種)


価　格　：各220円(税込)


サイズ　：お花 ホワイト／W58×H120mm、バラ ピンク／W63×H122mm、チューリップ ピンク／W53×H128mm、スズラン ホワイト／W75×H125mm、スミレ パープル／W46×H125mm、スイセン イエロー／W50×H128mm、プリムラ パープル／W64×142mm、ラナンキュラス オレンジ／W60×H144mm、タンポポ／W64×132mm、クローバー／W49×H88mm、マーガレット ピンク／W58×H158mm、マーガレット ブルー／W58×H158mm


素　材　：紙




花びん ピンク

花びん ブルー


花びん イエロー

ミッフィー ピンク


ミッフィー イエロー

使用イメージ


同日発売のブルーナフラワーメッセージカードを飾って楽しめる、薄型のアクリルベースです。グラデーションカラーの花瓶にミッフィーのシルエットとお花をあしらった3種、ダイカットのミッフィーと淡いパステルカラーが楽しめる2種がラインアップ。小ぶりなサイズ感でデスク周りや玄関などに置けば、ふとした日常にそっと彩りを与えてくれます。



商品名　：Flower Miffy アクリルベース　花びん ピンク／花びん ブルー／花びん イエロー／ミッフィー ピンク／ミッフィー イエロー


価　格　：各1,760円(税込)


サイズ　：花びん ピンク／W43×H66×D6mm、花びん ブルー／W46×H66×D6mm、花びん イエロー／W42×H75×D6mm、ミッフィー ピンク／W45×H68×D6mm、ミッフィー イエロー／W43×H66×D6mm


素　材　：アクリル樹脂



発売日　：2026年3月4日(水)


販売店舗：Flower Miffy POP UP SHOP、全国のフラワーミッフィー、フラワーミッフィーオンラインショップ



■フラワーミッフィーについて

オランダの人気絵本シリーズミッフィーのお花屋さん。女子心が弾むかわいいフラワーアレンジメントや、ここでしか買えないグッズなどを取り揃えています。ミッフィーのかわいらしいオリジナルドリンクをお楽しみいただける「フラワーミッフィー ジュースガーデン」浅草店、大阪・天王寺ミオ店で展開しています。





公式サイト：https://benelic.com/flowermiffy/


X(旧Twitter)：https://x.com/FlowerMiffy


Instagram：https://www.instagram.com/flower_miffy_official/


フラワーミッフィーオンラインショップ：https://www.benelic-flower.com/



Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com