【海石榴/山翠楼/千代田荘】湯河原梅林が見頃となりました ～湯河原梅林「梅の宴」鑑賞特別プラン（3月8日まで）

海石榴 つばき（神奈川県足柄下郡湯河原町宮上776/支配人 雑賀弘）

山翠楼 SANSUIROU（神奈川県足柄下郡湯河原町宮上673/支配人 石田圭司）

湯河原 千代田荘（神奈川県足柄下郡湯河原町宮上637/総支配人 田中智志）

湯河原梅林

湯河原町にて毎年行われている湯河原梅林でのイベント「梅の宴」

今年の開催期間は2026年2月7日(土)～3月8日(日)で、今年も残すところあと1週間となりました。

梅林の開花状況はまさに今、見頃を迎えており、辺り一面が紅白の梅で埋め尽くされる光景は、「梅のじゅうたん」のようです。

散策を楽しまれたあとは、湯河原の静けさに包まれた海石榴 つばき・山翠楼 SANSUIROU・湯河原 千代田荘で、ほっとひと息

温泉と季節のお料理で、ゆったりとした時間をお過ごしください。

期間中にはJR湯河原駅から幕山公園までの臨時直通バスを1日7便程度運行予定しております。公園まで約15分で到着します。

海石榴 つばき、山翠楼 SANSUIROU、湯河原 千代田荘ではイベント開催を記念し、それぞれ特別プランを販売しております。

3館では、特別プランをご予約いただくと、通常入園料300円かかるところ、梅園入園料が無料になるチケットをプレゼント。

きっとお気軽に梅園へ足を運んでいただけるはず。

梅酒「梅の里」

海石榴 つばきでは、特別プランをご予約いただくと、梅園入場料が無料になるチケットの他に、

ご夕食時に梅酒の「梅の里」を 1部屋につき1ボトルご用意いたします。

昼間は梅園で梅を愛で、夜は懐石料理とともに梅酒を味わう。

梅の香りに包まれながら、ごゆっくりと湯河原温泉をお愉しみくださいませ。

山翠楼 SANSUIROUでは、梅園にてご利用いただける甘酒無料券を、ご申告いただいた先着100名様にお渡しいたします。

※お一人様につき一枚お渡しいたします。

※入園券とともに山翠楼にて先にお受け取りいただく必要がございます。

河津桜まつり ※イメージ画像

静岡県・河津町まで少し足を伸ばすと「河津桜まつり」（2026年2月7日～3月8日予定）が開かれ、

湯河原の千歳川沿いでも早咲きの桜の季節になります。

二つの名所を巡り、早春の訪れを感じてみてはいかがでしょうか。

※湯河原梅林「梅の宴」および河津桜まつりへのアクセスにつきましては、

送迎のご用意はございません。お客様ご自身でのご移動となります。

その他のプランはそれぞれの公式ホームページからご覧ください。

《海石榴 つばき 梅の宴特別プラン 販売ページ》(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=bd2c7d6533deee485f575304e9dd8660&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=11167077&search_type=undated)

海石榴 つばき 外観

□海石榴 つばき公式ホームページ□

https://www.tubaki.net/

■ 特典内容 ■

・湯河原梅林「梅の宴」入園チケット（人数分）

・「梅の里」梅酒 1部屋につき1ボトル

《山翠楼 SANSUIROU 梅の宴特別プラン 販売ページ》(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=ed2075b68568f9d3e21885f5897ac6e2&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=17100908&search_type=undated)

山翠楼 SANSUIROU 外観

□山翠楼 SANSUIROU公式ホームページ□

https://sansuirou.co.jp/

■ 特典内容 ■

・湯河原梅林「梅の宴」入園チケット（人数分）

《湯河原 千代田荘 梅の宴特別プラン 販売ページ》(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=820b0e9c-18f4-499c-9a98-f8cfe92a26ed&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=19920666&search_type=undated)

湯河原 千代田荘 外観

□湯河原 千代田荘公式ホームページ□

https://chiyoda-sou.com/

■ 特典内容 ■

・湯河原梅林「梅の宴」入園チケット（人数分）