エックスサーバー株式会社、セキュリティ事業を担うグループ会社「クラウドセキュア株式会社」の全事業を統合

エックスサーバー株式会社（所在地：大阪市北区、代表取締役：小林 尚希）は、2026年3月1日付で、グループ内でセキュリティ事業を担うクラウドセキュア株式会社（以下「クラウドセキュア」）の全事業を統合しました。

本統合により、国内最大級のWebホスティング実績を持つ当社のインフラ基盤と、クラウドセキュアが培ってきた高度なセキュリティ技術・ノウハウを融合。より安全かつ信頼性の高いインターネット環境の提供を目指し、事業価値のさらなる向上を推進してまいります。

■ 統合の背景と目的

昨今、サイバー攻撃の高度化・巧妙化が社会的な課題となる中、Webサイト運営におけるセキュリティ対策の重要性は、これまで以上に高まっています。特に中小企業や個人事業主においては、専門知識の不足や運用コストの増大により、高度なセキュリティ対策の導入が大きなハードルとなっています。

こうした状況の中、今回の統合は、国内シェアNo.1（※）のレンタルサーバー「エックスサーバー」をはじめとした当社の圧倒的な事業規模にセキュリティ領域の専門組織を組み合わせることで、開発体制のさらなる強化とサービス基盤の一層の向上を図ることを目的としています。

当社が掲げる「ユーザーアブソリュート（すべての起点はユーザーである）」の理念のもと、専門的なセキュリティ技術をインフラ基盤に融合させることで、これまで以上に盤石な体制を構築し、お客様のWebサイト運営を強力に支援してまいります。

■ 統合による今後の展望

■ 代表コメント

- セキュリティ機能の高度化と国産クラウド基盤の強化クラウドセキュアが培ってきたセキュリティ技術やノウハウを当社のインフラ基盤に深く統合することで、既存機能の強化および新サービスの迅速な提供を実現します。経済安全保障の観点からも重要性が高まる「国内デジタル基盤」のさらなる強化に貢献してまいります。- 運営体制の効率化とサービス品質の向上グループ内の経営資源を集約することで、開発およびサポート体制を最適化します。セキュリティに関する専門的な知見を迅速にサービスへ反映し、お客様により付加価値の高いサービスを提供してまいります。エックスサーバー株式会社 代表取締役社長 小林尚希

インターネットインフラの重要性がますます高まるなか、サーバーの安定稼働に加え、高度な安全性を担保することは、私たちの重要な責務であると考えています。

このたびの事業統合により、クラウドセキュアの専門的なセキュリティ技術を当社のインフラ基盤に集約することで、より強固なサービス体制を構築します。ユーザーの皆さまがこれまで以上に安心してサービスを利用できる環境を提供し続けていくことをお約束します。

国産クラウド事業者として日本のデジタル基盤を支え、より一層の安心と信頼をお届けできるよう、努力を続けてまいります。

■ クラウドセキュアの主な提供サービス・会社概要

提供サービス

本統合に伴い、以下のサービスはエックスサーバー株式会社が引き続き運営します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/76849/table/248_1_fbea2d5ac742e5a17bba92d8828fb588.jpg?v=202603020851 ]会社概要

名称 ： クラウドセキュア株式会社

所在地 ： 大阪府大阪市北区大深町5-54 グラングリーン大阪南館パークタワー 8F

代表者 ： 代表取締役 本橋 大介

設立 ： 2015年2月6日

資本金 ： 1億円（資本準備金含む）

事業内容 ： インターネットセキュリティ事業、新規事業開発事業

URL ： https://cloudsecure.co.jp/

エックスサーバー株式会社

■会社概要

名称 ： エックスサーバー株式会社

本社所在地： 大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 タワーA 32F

代表者 ： 代表取締役 小林 尚希

設立 ： 2004年1月23日

資本金 ： 1億円（資本準備金含む）

事業内容 ： クラウドインフラ事業、Webアプリケーションシステムの開発事業、その他、インターネット関連サービス事業

URL ： https://www.xserver.co.jp/

※ 2025年12月時点、W3Techs 調べ。