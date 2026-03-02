【ザ・リッツ・カールトン日光】フォーブス・トラベルガイドにて初の五つ星を獲得

マリオット・インターナショナルザ・リッツ・カールトン日光 フォーブス・トラベルガイド 初の五つ星

ザ・リッツ・カールトン日光（所在地：栃木県日光市中宮祠2482、総支配人：アレクサンダー・ウエストウッド・マックブライド）は、2026年2月11日に発表された世界的な格付け機関「フォーブス・トラベルガイド」において、最高評価である五つ星を初めて獲得いたしました。本受賞は、開業以来の歩みにおける大きな節目であり、開業6周年を迎える本年を鮮やかに彩る栄誉となりました。

ユネスコ世界遺産を有する日光国立公園内に佇み、中禅寺湖の穏やかな水面を望む当リゾートは、洗練されたラグジュアリーと豊かな歴史・文化・自然が調和する唯一無二の空間をご提供しております。今回の五つ星受賞は、心に寄り添うサービス、細部にまでこだわったおもてなし、そして日頃より支えてくださる協力会社様のお力添えのもと、栃木県・日光の文化や精神性に根差した体験価値を追求してきた取り組みが高く評価されたものです。また、日本を代表するラグジュアリーリゾートとしての確固たる地位を一層強固にするものと考えております。

四季折々の景色を望み、1,200年以上の歴史をもつ湯元温泉を源泉とする天然温泉、栃木県の豊かな食材を生かしたガーデンガストロノミーや日本料理、ザ・ロビーラウンジ＆バーでの多彩なメニュー、さらに奥日光の自然や文化に触れる30種類を超えるアクティビティなど、当リゾートでは自然・文化・歴史・スピリチュアリティと深くつながる滞在体験をご提供しています。ザ・リッツ・カールトン日光は、この節目を新たな出発点とし、静謐なラグジュアリーや卓越したクラフツマンシップ、そして奥日光ならではの悠久の自然美を通じて今後も唯一無二のひとときを届けてまいります。

【総支配人 アレクサンダー・ウエストウッド・マックブライド コメント】

この度、フォーブス・トラベルガイドにて初の五つ星を賜りましたことを、大変光栄に存じます。この栄誉は、日々“紳士淑女”としておもてなしの心を体現するチーム一人ひとりの献身と真心の賜物です。世界最高水準の評価をいただけたことは、サービスの質のみならず、日光の歴史や文化、自然を通じて感じる四季の魅力とお客様をつなぐ、記憶に残るひとときを創出してきた歩みが認められた証であると受け止めています。本受賞をゴールとするのではなく、さらなる進化への励みとし、これからもお客様のご期待を上回る滞在体験を追求してまいります。日頃よりご愛顧いただいているお客様、地元協力会社の皆様ならびにすべての関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。

ザ・リッツ・カールトン日光について

風光明媚な中禅寺湖畔に佇み、山岳信仰の御山として崇められてきた男体山を目前に眺める日光国立公園内に開業した栃木県初のラグジュアリーホテルです。奥日光の手つかずの自然と調和し、10のスイートを含む総数94の広々としたゲストルームからは、四季折々の景色を一望できます。栃木県産の個性豊かな 食材を堪能していただく洋食・日本料理レストランに、全国各地のウイスキーを取り揃えたバー、五感を研ぎ澄ます癒しのスパとフィットネススタジオ、そして古くから地域に親しまれてきた湯元温泉の源泉を引く温泉施設をご用意しています。温泉への取り組みは、ザ・リッツ・カールトンブランドとして初の試みとなり、ゲストの皆様には日本らしさにこだわった体験を提供しております。日光はユネスコ世界遺産「日光の社寺」を擁し、豊かな自然、伝統文化、悠久の歴史を刻む街として知られる人気のデスティネーション。日本三名瀑の一つ「華厳の滝」は、ホテルから徒歩圏内です。知られざる魅力を発見し、自然や文化、スピリチュアリティを体験するアクティビティも、豊富に提供しております。

公式ホームページ： https://www.ritzcarlton.com/jp/nikko

公式Instagram： @RitzCarltonNikko/