物流業界の人材不足を“解消する”経営判断とは？人材定着・M&A・組織づくりで解くオンラインセミナーを開催【3/4開催・3/5録画配信】

ウェビナー案内「物流会社が取るべき人材不足への対処法とは？」

M&Aロイヤルアドバイザリー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：橋場 涼、以下「当社」）は、物流業界の中小企業のオーナー様、経営者様を対象に、人材不足を「採用」だけで解決しないためのオンラインセミナーを開催いたします。

物流業界では、技能者・ドライバー・現場リーダーの高齢化、若手の定着難による採用コスト増、そして人手不足が受注・生産・品質・安全へ波及するなど、経営を揺るがす課題が顕在化しています。こうした状況下で「とにかく採用する」「人件費を上げる」といった対症法に追われている経営者様も少なくないはずです。しかし、短期的に改善したとしても、人材不足に対する”根本的な解決策“にはなりません。本セミナーでは、人材不足を「人を増やすこと」だけで解決しようとする発想から脱却し、人材定着・M&A・組織づくりという複数の選択肢を、具体事例とともに整理します。

本セミナーで扱う主な論点

- 人材不足に直面したとき、経営にはどんな選択肢があるのか- 人材定着は、どんな課題に有効で、どこに限界があるのか- 人を増やさずに事業を維持するための現実的な手段とは何か- 他社と組む／統合する判断は、どんな場面で検討すべきか- それぞれの選択肢における前提条件・注意点・向き不向き

人材不足を解決するためには、現場施策だけでなく、経営判断の設計が不可欠です。この機会にぜひご参加ください。

セミナー内容（プログラム）

こんな方におすすめ- 物流業界の中小企業オーナー経営者の方- 将来的に事業承継を考え始めているが、何から考えればよいか分からない方- 「まだ先の話」と思いつつも、自社の将来に不安がある方

第一部：「赤字・債務超過」の運送会社を積極買収する理由。～M&A・PMIによる「ブルーカラー産業」再生の舞台裏～｜株式会社ユアルート

第二部：「人が辞めない現場」を作るデータの活用法 ～属人化したフォロー体制を見直し、早期離職のサインを捉える～｜株式会社ブレイン・ラボ

第三部：組織統合後に人を定着させるための組織づくりの考え方／株式会社識学

第四部：人材不足を解消するM&Aという選択肢／M&Aロイヤルアドバイザリー株式会社

登壇者

株式会社ユアルート 代表取締役 玉谷 風輝 氏

平成10年生まれ。明治学院大学在学中に起業。運送企業向けの採用支援を行う傍ら、配車業務にも従事し物流現場の実務を経験。2020年、株式会社ユアルートを創業。2024年にNEOLEAP社をM&Aでグループ化、その後も複数のM&Aを実行するなど、物流業界に特化したロールアップ事業を展開。YouTube「物流チャンネル」および物流経営者コミュニティ「物流チャンネルサロン」を運営。

株式会社ブレイン・ラボ マーケティングGRP LDR 安藤 将史 氏

企業調査を軸としたマーケティングリサーチャーとしてキャリアをスタート。クラウドソリューション、デジタルフォレンジック領域での経験を経て、HRtech×SaaS領域を中心にマーケティングとデザインの両面から事業成長を支援。SaaSプロダクトの新規立ち上げ・グロースフェーズにおいて、情報設計・UI/UX設計からアウトプットまで一気通貫で設計することを強みとする。

株式会社識学 上席コンサルタント 長島 史明 氏

上智大学経済学部を卒業後、株式会社オリエンタルランドに総合職として入社。経理や店舗開発に従事したのち、識学に転職。2025年3月に上席コンサルタントに就任。

M&Aロイヤルアドバイザリー株式会社 執行役員パートナー 東條 雅之

大学卒業後、株式会社三菱東京UFJ銀行（現・株式会社三菱UFJ銀行）に入行し、上場企業、中堅・中小企業向けの法人営業に従事。2018年に大手M&A仲介会社に参画し、住宅業、不動産業、リース業など幅広い業種・規模で成約実績を積む。2022年より当社に参画。

開催概要

日時 ：2026年3月4日(水)12:00-13:30

2026年3月5日(木)12:00-13:30（録画配信）

場所 ：オンライン開催 ※zoom

参加費：無料

【登壇企業】

株式会社ユアルート

株式会社ブレイン・ラボ

株式会社識学

M＆Aロイヤルアドバイザリー株式会社

お申込みはこちら :https://webinar.ma-la.co.jp/20260304

M&Aロイヤルアドバイザリーは2021年創業のM&A仲介会社で、創業5期目ながら234名（2026年2月1日時点）の役職員数で運営している国内屈指の事業承継プロフェッショナル集団です。売手企業様へのアドバイザリー業務を担当する企業情報部、買手企業様を担当する提携支援部、会計士や税務のスペシャリストで構成されるコーポレートアドバイザリー部など、各プロセスの専門家による分業化体制が特徴となります。ロイヤルアドバイザリーは業界・地域を問わずに日本全国での事業承継支援が可能で、分業化や専門性の高さによる質、マッチングでのネットワークで高い評価を得ております。

社名 ： M&Aロイヤルアドバイザリー株式会社

所在地：東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館20階

代表者：代表取締役社長 橋場 涼

設立：2021 年 11 月 30 日

事業内容：M&A仲介、事業承継支援

会社HP： https://ma-la.co.jp/(https://ma-la.co.jp/)