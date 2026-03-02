【イベントレポート】「ねこ狂い」の熱量が爆発！獣医師発ブランド uniam（ユニアム） がファンイベント「uniam Night vol.3」を開催

株式会社uniam

「ねこと生きるを、ユニークに。」をパーパスに掲げ、ねこ特化型ヘルスケアブランドを展開する株式会社uniam（本社：東京都港区、代表取締役：杉本亜衣、以下当社）は、2026年2月22日（「猫の日」）に愛猫家向けコミュニティイベント「uniam Night vol.3」を開催したことをお知らせいたします。

■開催背景：ファンともにつくる"ユニアムコミュニティ"

本イベントは、当社がSNSを通じて発信してきた獣医師発の「信頼できる情報」を対面で届け、愛猫家コミュニティの熱量をさらに高めることを目指して開催されました。愛猫家同士の熱狂的な交流、そしてユニアムチームとの直接的なコミュニケーションを通じて、ブランドが大切にする「科学的根拠」と「ねこへの深い愛情」を分かち合い、ロイヤルティを醸成する場として企画されました。

■イベントハイライト：「熱狂」と「獣医師の知見」を両立したコンテンツ

カイヌシお手製の愛猫のオリジナルシールたち。シール交換会を楽しみに参加される方も。愛猫のオリジナルトレーナーで参戦。

獣医師登壇による「オフレコトーク」でメディアやSNSでは語れない裏話を明かしたほか、白熱した「猫王決定戦」や新企画の「カイヌシ格付けチェック」など多彩なプログラムを通じ、ねこへの深い愛と確かな学びを共有。カイヌシ同士の自然な交流も生まれるなど、前回からさらにパワーアップした熱気と温もりに満ちた一夜となりました。

知識の深さを競う「ねこ王決定戦」

難易度の高いねこにまつわるクイズ大会を実施。参加者はチームに分かれ、超マニアックな難問に挑戦し、会場全体でねこ知識の深さを競い合いました。

世界一難しい？ねこクイズ大会チーム対抗で、ねこ友の輪が広がりますねこの5感に近づけるか？新企画「カイヌシ格付けチェック」

ねこにどこまで近づけるかを、聴覚・視覚・味覚・狩猟本能の5つの難問で試す新企画。聴覚試験では、ねこの鳴き声から感情を読み取るなど、一流カイヌシとしての技量が試されました。

5感をフル活用してクイズに臨みますねこの鳴き声4パターンから「要求」の鳴き声を判断味覚を競う難問も獣医師オフレコトーク「そこまで言って委員会」

TOKYO CAT SPECIALISTS 院長の山本宗伸氏をスペシャルゲストとして迎え、当社の研究開発チームでレシピ開発を行う五十嵐里奈氏（日本獣医皮膚科学会認定医）、当社代表・杉本の3名の獣医師が登壇しました。TVやwebでは言及されない「ここだけの本当の話」を獣医師自ら包み隠さず伝え、日々の具体的な悩みに真摯に回答。カイヌシが学びへの意識を高める場となりました。

獣医師に直接お悩み相談ができる人気企画獣医師3名がカイヌシの質問にその場で回答左から五十嵐獣医師、山本獣医師、当社代表杉本（同じ大学を卒業したOBOG）参加カイヌシたちから「ねこ酒」のプレゼント企画も！

uniam Nightの恒例企画といえば、カイヌシの皆様による「ねこのお酒」の持ち寄りです。今回も、ねこをモチーフにした個性豊かなボトルがカウンターにずらりと並びました。お気に入りのお酒を片手に愛猫談議に花を咲かせる光景は、ブランドとファンが共に作り上げてきたuniam Nightならではの、象徴的なひとときとなりました。

カイヌシからプレゼントいただいたねこ酒がずらりスイーツを差し入れいただく方も毎回大好評！ユニアムアートディレクターによる「うちのこ似顔絵コーナー」

アジア最大級のパッケージデザイン賞「TOPAWARDS ASIA」を、ペットフードとして初めて受賞した「ピュアピューレ」。そのパッケージデザインを手掛けた当社アートディレクターが、参加カイヌシの愛猫の似顔絵をその場で作成。愛猫の個性が光る、本イベントならではの特別な体験となりました。

その場で愛猫の写真をイラスト化今回は総勢21頭のねこたちをデザイン新商品も勢揃い！uniam Night限定ポップアップストア

会場内のポップアップストアでは、腸内免疫ケアなどの新機能が加わった最新の「WiLD PRO」「ピュアピューレ」など、獣医師開発のメディカル発想に基づく人気のフードやおやつを販売。さらに、人気の「けりぐるみ」や限定キーホルダー、ステッカー、フードボウルなどのグッズも展開。愛猫との暮らしをユニークに彩る世界観をトータルで体感できる場となりました。

■今後の展望

当社は「飼い主が自信をもって、ねこを愛せる毎日をつくる。」というビジョンのもと、ねこに特化した研究・サービス開発を推進しています。今回のイベントで寄せられた声は、今後のプロダクト改善や新プロジェクト設計に活かしてまいります。

今後も、カイヌシの皆様とともに“猫狂（ねっきょう）”を育てるコミュニティイベントを継続的に開催し、「キャットセントリック」な価値づくりを進めていきます。

■ 参加者コメント（一部抜粋）

スタッフの熱量と、ねこ酒やシール交換で最高に楽しめた一夜

全員がねこ好きという空間で、シール交換もねこ酒も最高に楽しかったです！

何よりスタッフのみなさんがとても明るく、最初から最後までずっと楽しい時間を過ごせました 。

開発者と直接対話し、カイヌシ同士の横の繋がりを作れる貴重な場

昨年も参加しましたが、開発者の方々とこの距離感で直接お話しできるのが本当に嬉しいです。

犬と違って、ねこはカイヌシ同士の横の繋がりが作りにくい中、こうして情報交換できる場があるのはとても貴重です！

初参加の緊張も、会場に溢れるねこ愛がすぐに解きほぐしてくれた

知り合いがおらず最初は緊張していましたが、みなさんのねこ愛が溢れていて、すごい楽しそうな雰囲気でワイワイしているのがすごくいいなと思いました。とても楽しかったです！

ねこ好きだけが集う特別な場所「uniam Night」

全員ねこ好きしかいないっていう場所ってなんかなかなかないので、そういう機会を作ってくださって嬉しいです。いつもありがとうございます！

■アフタームービー

当日の様子はアフタームービーで公開中です。この機会にyoutubeやSNSなども是非フォローしてください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=q2Jsh6L8SfE ]

【株式会社uniamについて】

株式会社uniamは、「ねこの健康を食事で支える。」をミッションに掲げる、獣医師発のねこ専門ヘルスケアブランドです。

ねこが病気になってから獣医師ができることは、あまりにも少ない──

そう痛感してきた獣医師たちが、“毎日の食事”という習慣にこそ未来を変える力があると信じ、ユニアムは始まりました。開発には獣医師や専門家が関わり、素材選びから処方設計、製造工程に至るまで科学的アプローチを徹底。おいしさと機能性を両立させた製品は、飼い主とねこがともに心地よく続けられるよう設計されています。

でも「正しさ」だけでは続かない。だからこそ、デザイン、体験設計、すべてに遊び心とクリエイティビティを込めています。ねこと暮らす毎日が、もっと健康で、もっと心地よく、自信に満ち溢れるものになるように。ユニアムは、医学とクリエイティブの力で、ねこと人の“あたりまえの毎日”に、新しい選択肢を届けていきます。

会社名：株式会社uniam

所在地：東京都港区虎ノ門2-2-1 住友不動産虎ノ門タワー2F

代表者：代表取締役 杉本 亜衣（獣医師）

公式サイト：https://uniam.jp