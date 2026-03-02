WBC2026連覇の勝ち筋を徹底討論。元ロッテ監督・吉井理人×野球ジャーナリスト・中島大輔が今年の侍ジャパンを分析―スポーツ討論番組「スポーツギロン」配信！

株式会社日本ビジネスプレス

注目の著者による独自コンテンツを配信するWebメディア「SYNCHRONOUS（シンクロナス）」（運営：株式会社日本ビジネスプレス）の公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@synchronous1696)で、新感覚スポーツ討論番組『スポーツギロン』を配信中です。元千葉ロッテマリーンズ監督の吉井理人氏と野球ジャーナリストの中島大輔氏をゲストに迎え、侍ジャパンの展望を徹底議論。前編を2026年2月27日、後編を2月28日に配信しました。

『スポーツギロン』は、スポーツの「次」を見据えたトークをテーマに、現場経験者やジャーナリストが本音で語り合うトーク番組です。毎回スペシャルゲストを迎え、試合だけでは伝わらない様々なスポーツ界の深層に迫り、知りたくても知れなかったリアルな視点をお届けします。

■内容

今回は、千葉ロッテマリーンズ元監督であり、2023WBCの投手コーチを務めた吉井理人氏と、スポーツライターの中島大輔氏が、WBC連覇を狙う侍ジャパンの「勝ち筋」を徹底討論。

【前編】データと実力、侍ジャパンの勝ち筋を読む！

前編では、WBC連覇に必要なことを徹底討論。「投手陣の軸」「大谷翔平の最適打順」「アメリカ・ドミニカとの戦力差」などを現場目線でリアルに深掘りします。

前編：https://www.youtube.com/watch?v=_Dw4ihCqlbA

【後編】初戦・台湾の脅威とは？ライバルを徹底分析

後編は、初戦で対戦する台湾の脅威をデータをもとに徹底分析。前回の勝利を支えた大谷の影響やチームの雰囲気についてを振り返り、後半は指導者論へと発展。日本球界の未来を予測していきます。

後編：https://www.youtube.com/watch?v=pU7BTLSRjIs

番組概要

番組名：新感覚スポーツ討論コンテンツ「スポーツギロン」

成長を続けてきたスポーツ界、その次＝未来を見据えて必要なテーマを整理し、識者とともに徹底討論する番組。

再生リスト：https://youtube.com/playlist?list=PLyLfw9oOAGwvGDG06cqx0cPoWEGWKQRrN&si=bVVjPU5iVDKkKdrE(https://youtube.com/playlist?list=PLyLfw9oOAGwvGDG06cqx0cPoWEGWKQRrN&si=bVVjPU5iVDKkKdrE)

SYNCHRONOUS YouTube：https://www.youtube.com/@synchronous1696/videos

■出演者プロフィール

吉井理人 元千葉ロッテマリーンズ監督。08年～12年、北海道日本ハムファイターズの投手コーチに就き、09年と12年にリーグ優勝を果たす。15年、福岡ソフトバンクホークスの投手コーチに就任して日本一に、16年は北海道日本ハムファイターズの投手コーチとして日本一に輝く。23年から25年まで千葉ロッテマリーンズ一軍監督、2023WBCでは日本代表投手コーチを務めた。

中島大輔 スポーツライター。2005年から当時セルティックの中村俊輔を4年間密着取材。帰国後は主に野球を取材している。新著に『山本由伸 常識を変える投球術』。『中南米野球はなぜ強いのか』（ともに亜紀書房）で第28回ミズノスポーツライター賞の優秀賞。その他の著書に『プロ野球 FA宣言の闇』（亜紀書房）『野球消滅』（新潮新書）『人を育てる名監督の教え』（双葉書房）

黒田俊（シンクロナス編集部）

「スポーツギロン」過去の配信回

