グリーンメチル、株式会社メディネットの先制医療領域の臨床研究に栄養評価で参画

株式会社グリーンメチル

株式会社グリーンメチル（本社：埼玉県さいたま市大宮区、代表取締役：小林良太）は、株式会社メディネットが医療法人社団滉志会と共同で実施する、先制医療における免疫細胞治療の有用性確認に向けた臨床研究において、栄養状態の評価支援を担当することになりましたのでお知らせします。

■ 臨床研究の背景

先制医療とは、病気の発症前にリスクを捉え、あらかじめ予防的な治療を行うことで、発症を防ぐ、または遅らせることを目指す医療の考え方です。高齢化に伴い医療費・介護費が増える中、健康寿命の延伸に向けて、発症前からの取り組みがより重要になっています。

こうした背景のもと、免疫状態の維持は予防医療における重要なテーマであり、免疫細胞治療の有用性を評価する際には、免疫パラメータだけでなく、免疫状態に関係する要素を含めて検討できる枠組みが求められています。

■ 本研究の概要

本研究は、免疫細胞投与が免疫パラメータ（免疫細胞の種類や数）に与える影響を検討するとともに、免疫状態と関係があると考えられる以下の指標についても探索的に評価します。

- 腸内細菌叢- 栄養状態- ストレス状態- 自己抗体

また、被験者の選定にはプリベントメディカル株式会社が提供するALA-PDS（ALA-Photo-Dynamic Screening）検査が用いられ、免疫細胞投与前後におけるALA-PDS検査結果への影響についても共同で検討されます。

■ 本研究の体制

本研究は、各分野の専門企業が協力して実施します。

■ 当社の立ち位置

- がんリスク評価・被験者選定：プリベントメディカル株式会社（ALA-PDS検査）- 免疫パラメータ評価：株式会社メディネット- 腸内細菌叢評価：シンバイオシス・ソリューションズ株式会社- ストレス評価：株式会社ココロミル- 栄養状態評価：グリーンメチル株式会社- 自己抗体検出：株式会社メディネット（MUSCAT-Assay）

グリーンメチルは本研究において、栄養状態の評価支援を担当します。栄養状態は免疫機能の維持において重要な要素の一つであり、ビタミン、ミネラル、アミノ酸などの栄養素は免疫細胞の機能に影響を与えることが知られています。

本研究では、グリーンメチルが分子栄養学・精密医療領域で培ってきた栄養評価技術を用い、免疫細胞投与前後における栄養状態の変化を評価し、免疫細胞治療との関連性を探索的に検討します。

さらに当社は、分子栄養学・精密医療（Precision Medicine）・機能性医学の知見を統合した次世代型AI診療支援プラットフォーム「メディテックハブ」の開発・運営を通じて、医療現場で扱う情報を整理し、継続的に活用できる形に整える取り組みを進めています。今回の研究参画で得られる知見を、予防医療分野におけるサービス品質向上につなげてまいります。

■ コメント

代表取締役 小林良太

先制医療の実装には、免疫パラメータのみならず、栄養・代謝・腸内環境など免疫状態を規定する要素を統合的に評価する視点が不可欠だと考えています。

当社は機能性医学・精密医療の知見を基盤に、多層バイオデータを構造化し、AIによって解析・可視化する診療支援プラットフォーム「メディテックハブ」を開発・運営しています。

本研究では、免疫細胞投与前後の栄養状態を客観的に評価し、その関連性を多角的に検討することで、先制医療の再現性向上に貢献してまいります。

研究成果を医療現場で実装可能な形へと整理し、予防医療の質的向上につなげてまいります。

■【世界初】ビジネスリーダーのための次世代変革メソッド「ヘルスフォーカスメソッド」経営層向けのパーソナル版と法人向けコーポレート版を提供開始予定

世界初となる次世代変革メソッド「ヘルスフォーカスメソッド」

- 経営層向け「ヘルスフォーカスパーソナル」- 法人向け「ヘルスフォーカスコーポレート」

の提供を開始予定。

両サービスは、単なる健康施策ではなく、エネルギー・集中・やる気と行動をブーストする“状態づくり”を起点に、意思決定と実行の質を高めることを目的としています。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=nHJg0cvATSw ]ヘルスフォーカスコーポレートはこちら :https://healthfocusprogram.com

■ Medi Tec Hub（メディテックハブ）とは

「Medi Tec Hub（メディテックハブ）」は、AI技術と多層バイオデータ解析を基盤に、分子栄養学・精密医療（Precision Medicine）・機能性医学の知見を統合した次世代型AI診療支援プラットフォームです。

医療現場で課題とされてきた「診療の属人化」「教育・運用負担」「業務効率の低下」、さらに自由診療・栄養療法導入における「専門人材の不足」「学習コスト」「経営リスク」など、複合的な課題の解決を目的に設計されています。

電子カルテを基盤に、特許技術（特許第7457420号）に基づく血液栄養解析、治療ロードマップ、PHR連携、サプリ管理、患者フォローなどを一元的にクラウド提供。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=pBemxCuzsMk ]

本リリースに関するお問い合わせ

お問い合わせフォーム：https://greenmethyl.com/contact/

企業情報

社 名：株式会社グリーンメチル

所在地：〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-378

代 表：小林 良太

設 立：2021年2月1日

資本金：8,730万6316円（資本準備金を含む）

事業内容：医療クラウドサービスの開発、運営、運用

HP：https://greenmethyl.com/