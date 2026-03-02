【タイパ革命】2時間でCursorをマスター。エンジニア向けAI研修

サイバーフリークス株式会社

サイバーフリークス株式会社(https://cyber-freaks.co.jp/)（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中淳介）が運営する「AI駆動開発協会(https://aidd.jp/)」は、AI搭載コードエディタ「Cursor」を２時間でマスターする研修「Cursor研修サービス(https://aidd.jp/training/cursor/)」を正式にリリースいたしました。本研修は、単なるツールの操作説明に留まらず、AIと共生する次世代の開発フロー「AI駆動開発」を体系的に習得し、組織全体の開発スピードを劇的に向上させることを目的としています。

研修の詳細・お申し込みはこちら： https://aidd.jp/training/cursor/

開発の背景：なぜ今「Cursor」と「AI駆動開発」なのか

現代のソフトウェア開発現場では、深刻なIT人材不足と開発スピードの加速が課題となっています。特に2024年以降、生成AIを活用した「リスキリング」は人的資本経営の要として注目されています。しかし、多くの企業ではAIツールの導入は進むものの、「プロンプトのコツがわからない」「既存プロジェクトへの適用方法が不明」といった、実務活用の壁に直面しています。

AI駆動開発協会は、これらの課題を解決すべく、エンジニアの入力作業を最小化し、抽象的な思考とロジック設計に集中できる「AI駆動開発」のメソッドを開発しました。

代表者コメント

「AIの台頭により、これまでの開発の常識は大きく変わろうとしています。私たちは『AI駆動開発』を広めることで、日本のエンジニアがよりクリエイティブな仕事に集中できる環境を作りたいと考えています。本研修を通じて、企業のDXを加速させる一助となれば幸いです。」

本件に関するお問い合わせ

・お問い合わせフォーム(https://aidd.jp/contact/?subject=cursor-training)

【会社概要】

商号： サイバーフリークス株式会社

代表者： 代表取締役 田中淳介

所在地： 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目6番2号 エクラート渋谷ビル5F

設立： 2020年3月10日

事業内容： SES、人材紹介、AI駆動開発協会の運営

URL： https://cyber-freaks.co.jp/