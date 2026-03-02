高度なAI解析に欠かせない「グラフ構造化」技術の概要を紹介するショート動画を公開

株式会社Curiositas

Push型のデータ駆動型経営を実現する各種サービスを提供するLibertyData（運営会社：株式会社Curiositas）は、高度なAI解析に欠かせない「グラフ構造化」技術の概要を紹介するショート動画を公開しました。当社が提供する、データの資産化と最先端のデータ駆動型経営の実現に向けた各種サービスに欠かせない技術となっております。

動画を視聴 :https://youtu.be/CmAtKKuHf_E■グラフ構造化技術を活用した支援事例

当社では、動画でご説明している技術を活用し、各業界において多数の支援実績がございます。

◆化学

◆化学

ダウンロード資料申込：https://www.liberty-nation.com/contact/化学

サービスサイトURL：https://www.liberty-nation.com/libertydata/dspchemoinformatics/

◆製薬

◆製薬

ダウンロード資料申込：https://www.liberty-nation.com/contact/製薬

サービスサイトURL：https://www.liberty-nation.com/libertydata/dspchemoinformatics/

◆図面

◆図面

ダウンロード資料申込：https://www.liberty-nation.com/contact/製造全般

サービスサイトURL：https://www.liberty-nation.com/libertydata/dspmechainformatics/

■グラフ構造化技術を活用した事例紹介しているイベント

◇ 2月10日~3月13日「ITmedia Virtual EXPO 2026 冬」に出展

製造業の最新動向や課題解決をテーマとするオンライン展示会「ITmedia Virtual EXPO 2026 冬」 に出展しております。

イベントサイト：https://members16.live.itmedia.co.jp/library/OTYwMTI%253D?group=2602_VE2026W&np_source=cl#

本動画では、製造業において図面業務の自動化・AI活用が進まない理由を整理し、その技術的課題を解説します。 さらに、図面の意味理解を可能にする「AI図面解析」による解決アプローチと、CAD対応・非クラウド環境で実現した支援事例をご紹介します。（JR東日本社の図面・関連文書照合の効率化事例、他）

■ 代表：佐藤 コメント

Liberty Dataを運営する 株式会社Curiositas 代表取締役 佐藤 辰勇 コメント：

データ活用やAI導入が注目される中、多くの企業が『技術を導入したものの期待した効果が得られない』という課題に直面しています。その原因の一つが、技術だけに注目し、業務の本質的な理解が不足していることです。

当社のグラフ構造化技術は、化学・製薬分野で長年培ってきた専門知識と融合させることで、単なるデータ変換にとどまらず、業務の文脈を理解した高精度な解析を実現します。

今回公開した動画では、この技術の概要をわかりやすくご紹介しています。製造業をはじめ、データを活用した業務改革を検討されている企業の皆様にとって、有益な情報となれば幸いです

佐藤 辰勇 プロフィール：

外資系大手コンサルティングファームにてテクノロジー戦略・新規事業戦略に従事。

その後、数百名規模のAIスタートアップのCOOを経て本企業を創業。 当該事業の他にも第一産業分野におけるテクノロジーを活かした新商品開発事業を手掛ける。

■ 事業/会社概要

◇ Liberty Dataのサービス

Liberty Dataは、あらゆるデータの資産化と最先端のデータ駆動型経営の実現に向けた各種サービスを展開しており、データを強みとした事業改革や新規事業の創出において業界を問わず150案件以上の支援実績を保有しております。

＜主なサービス＞

- 生成AIなど先端技術を取り入れた自社開発のデータ活用プラットフォーム「Liberty DSP」を提供、汎用的なタイプに加え領域特化タイプも提供（図面・SCM・新材料開発など順次領域拡大中）- 大量の社内データを利活用しやすい状態に可視化・構造化・標準化することで、データの資産化を支援するサービス「データDXラボ」の提供- データ運用の専門家による、多種ツール群からなる最適なデータ活用シナリオ・データ基盤構成の設計◇ 会社概要

・事業名 ：Liberty Data（会社名：株式会社Curiositas）

・所在地 : 東京都港区新橋5-17-1

・代表者 : 佐藤 辰勇

・事業内容 ：データ駆動型経営に向けたコンサルティング・サービス提供、

・企業サイト：https://www.liberty-nation.com/