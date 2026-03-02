【ホテルメトロポリタン】中国料理「桂林」40周年記念「美食の饗宴」感謝の集い

日本ホテル株式会社

ホテルメトロポリタン（豊島区西池袋1-6-1 総支配人 伊藤茂夫）は、2025年6月2日（月）に開業40周年を迎えました。長年のご愛顧への感謝を込め、中国料理「桂林」にて3月25日（水）に「美食の饗宴」を30名様限定で開催いたします。四川料理特有の辛味の中に広がるコクと旨みを追求し、素材から細部に至るまで趣向を 凝らした、オリジナリティ溢れる贅沢なコースをご用意いたしました。この機会にぜひ、当ホテルが誇るこだわりの料理を ご堪能ください。

■ 期 間 : 2026年3月25日（水）

■ 場 所 ：2F 中国料理「桂林」

■ コース名 ：「美食の饗宴」感謝の集い \18,000

■ 時 間 ：受付開始5:00p.m. 開宴5:30p.m.

*週水曜日は休業日となりますが当日は感謝の集いで貸し切りとなります。

■ご予約・お問い合わせ：03-3980-5533（レストラン予約 10:00a.m.～8:00p.m.）

公式WEBサイトよりインターネット予約も承ります。

https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/keilin/menu/bishoku_kyoen.html

■美食の饗宴 \18,000

四川料理特有の辛味の中に広がるコクと旨みを追求し、素材から細部に至るまで趣向を凝らしたオリジナリティあふれる贅沢なコースをご用意いたしました。高級食材を使用した料理からなる1日限定の豪華コース料理は通常この価格では召し上がれない開業40周年を記念した感謝価格でご用意しました。オープニングには皆様の前で「酔っ払い海老」と「鯛のさしみ合え」の演出を行います。

【メニュー】

◆食前酒

◆前菜盛り合わせ

・酔っ払い海老・フォアグラ赤酒蒸し・くらげ玉子巻き カラスミのせ・伊達鶏スパイシー焼き

・姫サザエ 青山椒ソース・金柑と白木耳の杏露酒ジュレ

◆桂林４０年の味でナマコと鮑入りふかひれ姿煮

ふかひれステーキを伝統の味にからめ、海老子でしっかり煮込んだなまこと

あわびをトッピングし豪華な一皿に。

◆伊勢海老と季節野菜入り 桂林特製ＸＯ炒め

ぷりっとした伊勢海老をピリ辛な桂林特製ＸＯと堪能ください。

◆海胆入り仙台牛巻き煎り焼き 赤葱ソースかけ

上品なＡ４ランクの仙台牛と新鮮な海胆とマリアージュをお楽しみいただけます。

◆越前蟹の二種料理 黒豆辛子ソース煮・卵白ソース炒め

丁寧にほぐした越前蟹を2種のスタイルでお楽しみください。

◆ふぐの白子入り麻婆炒飯 アボカドとともに

「桂林」伝統麻婆と濃厚な白子が絡み合い奥深い旨味をご賞味ください。

◆デザート盛り合わせ

マスカルムースと苺ゼリー・烏龍茶入りシフォンケーキ・タピオカわらび餅 二色ツバメの巣添え

◆桂林からのお土産

※料金には消費税及びサービス料が含まれております。

※メニュー内容は仕入れ状況等により、変更になる場合がございます。

紹興酒をはじめ、ソムリエが厳選したワインも豊富に取り揃えておりますので、お食事と一緒にお召し上がりください。

4名様から最大22名様までご利用いただける個室を多彩にご用意し、お祝いの席や接待など、さまざまな用途でご利用いただけます。