

▲ 震災復興新聞『福島とともに』



▲ 震災復興新聞”Together with Fukushima”



「震災復興発信プロジェクト」について

神田外語グループでは、2023年に福島県と包括連携協定を締結して以来、教育活動を通して福島との連携を進めています。

その一環として実施しているのが、学生主体による「震災復興発信プロジェクト」です。中心を担うのは、グローバル人材の育成を目指す神田外語大学・柴田真一ゼミの学生19名で、2025年8月には福島県浜通り地域を訪問。震災復興や新産業、特産品、地域振興など、「福島の過去・現在・未来」を自らの目で取材し、その経験と学びをもとに日英版の震災復興新聞『福島とともに（英題”Together with Fukushima”）』を完成させました。

また、本プロジェクトの節目として、2026年1月26日(月)に福島県知事・内堀雅雄氏へ新聞をお渡しし、同プロジェクトの成果物の一つとして制作した震災復興ビールも贈呈しました。

さらに、2026年2月17日（火）には海外発信の取り組みとして、インドネシアのブディ・ルフール大学に向けてオンラインプレゼンテーションを実施。学生たちは英語で福島の復興の歩みや地域の現状、現地取材を通じて得た学びを発信し、震災の経験と復興の取り組みを国境を越えて共有しました。

このたびの贈呈式では、学生たちが牧野京夫復興大臣へ本紙を直接お渡しするとともに、同プロジェクトの成果物の一つとして制作した震災復興ビールも贈呈する予定です。



▲ 福島県庁での贈呈式の様子



震災復興新聞『福島とともに（英題：”Together with Fukushima”）』

本紙は、国際系の大学である「神田外語大学の学生だからこそできること」をテーマに、行政や企業の取り組みだけではなく、福島で活動する人々の声や思いを大切に、福島の「今」を多面的に世界に伝えることを目的に制作されました。

新聞は、日本語版『福島とともに』、英語版『Together with Fukushima』の2言語で構成されています。英語版では、日本語版をベースに海外の読者にも伝わる表現や構成を工夫しました。



▲ 新聞製作の様子



震災復興ビール『綺麗ALE』について

震災復興ビール『綺麗ALE』は、震災復興新聞の内容をより多くの人に届け、福島の「今」に触れてもらうための発信媒体として企画されました。原材料の提供を株式会社広野町振興公社、醸造を株式会社大鵬が担い、学生たちは現地での学びをもとに、味わいや香り、色合いの方向性について醸造担当者と協議を重ねながら企画を進めてきました。ラベルデザインも学生が担当し、震災復興新聞のデジタル版へアクセスできるQRコードを印刷することで、手に取った人が新聞を通じて福島の現状に触れられる仕掛けとしています。

『綺麗ALE』には、広野町産の「朝陽に輝く水平線がとても綺麗なみかんの丘のある町のバナナ（愛称『綺麗』）」を使用しています。このバナナには、美しい自然に恵まれた広野町の風景と、震災からの復興への願いが込められており、学生たちはその背景やストーリーにも注目しました。

本ビールは、株式会社大鵬が運営するクラフトビール醸造所併設レストラン「HANEDA SKY BREWING」などでの提供・販売を予定しています。



▲ 『綺麗ALE』仕込み作業の様子（HANEDA SKY BREWING）



日英版震災復興新聞贈呈式 開催概要（予定）

震災復興発信プロジェクト概要

