AILEX、IETF Internet-Draftを03に更新。AIエージェント協調プロベナンスを見据え、DMSCとの整合を明確化。

AILEX合同会社は、IETF（Internet Engineering Task Force）上で公開している Internet-Draft draft-ailex-vap-legal-ai-provenance について、版番号 -03 を公開しました。今回の改定は、複数のAIエージェントが協調してタスクを遂行する環境におけるプロベナンス（判断や協調の由来を検証可能にする証跡）を、より実装・議論しやすい形で整理することを目的としています。
本改定では、AIエージェント協調を扱うDMSC（Dynamic Multi-agent Secured Collaboration）関連の取り組みとの関係性を明確化し、競合ではなく補完関係として整理しました。これにより、リーガルAIの検証可能な証跡（VAP/LAP）を、多エージェント協調の実装や運用に接続しやすくしています。
改定の背景
生成AIの実務利用が進む一方、単体モデルの利用から、複数のAIエージェントが役割分担しながら協調する利用形態が急速に広がっています。特にリーガル領域では、出力の正確性だけでなく、依頼者・裁判所・規制当局等に対して、どの情報を根拠に、どのプロセスで、誰が最終判断したのかを説明可能にする証跡設計が不可欠です。
そのような中、AILEXは draft-ailex-vap-legal-ai-provenance を通じて、VAP（Verifiable AI Provenance）とLAP（Legal AI Profile）に基づくリーガルAI向けの検証可能なプロベナンス要件を提案してきました。今回、DMSC側からのレビューと意見交換を踏まえ、AIエージェント協調のプロベナンスという観点を取り込み、レイヤー構造と統合ポイントを明確にする改定を実施しました。
-03 改定の要点
DMSCとの関係性を新設セクションで明文化
VAP/LAPが扱うのは、リーガルAIの判断証跡と検証可能性の要件であり、DMSCが扱うのは、AIエージェント間の安全な協調と通信・連携の仕組みである、と整理しました。両者は競合ではなく、DMSC上にVAP/LAPを重ねることで、協調環境におけるリーガルAI証跡を一貫して設計できる位置付けです。
レイヤー構造を図示し、統合ポイントを具体化
多エージェント協調環境において、どのレイヤーで何を担うべきかを、実装者が誤解しない粒度で図示しました。加えて、イベント識別子、因果リンク、主体識別子、ドメイン固有ペイロード等を用いた接続点を明示し、実装・相互運用の議論を前に進めやすくしました。
非従属を明言し、共同議論の前提を整備
本ドラフトはDMSCに従属するものではなく、またDMSCを前提条件として要求するものでもないことを明確にしました。これにより、IETF内での並行検討や、ユースケースに応じた段階導入を阻害しない構造にしています。
改定の狙い
今回の -03 更新は、リーガルAIプロベナンスの議論を、単体AIの説明責任から、AIエージェント協調を含む現実的な運用形態へ拡張するものです。AILEXは、リーガル領域における守秘・説明責任・検証可能性の要請を満たしつつ、IETFで議論される多エージェント協調の枠組みとも整合する形で、実装可能な仕様提案を継続します。
今後の予定
IETF 125 におけるDMSC関連の議論への参加（メーリングリストでの継続協議を含む）
多エージェント協調環境におけるリーガルAIプロベナンスのユースケース整理と、追補改定の検討
実装者向けの参照実装・検証手順の整備（Evidence Pack、検証フローの具体化）
AILEXについて
AILEXは、弁護士1～5名規模の法律事務所を主な対象に、訴訟・交渉文書の作成支援、ファクトチェック、事件管理、文書管理、提出パッケージ生成などを統合したAIリーガルOSです。生成AIの利便性だけでなく、判断の証明可能性を重視し、生成と判断のプロセスを検証可能な形で取り扱うことを目指しています。
https://users.ailex.co.jp/
本件に関するお問い合わせ先
AILEX合同会社
Email: info@ailex.co.jp
