グラフィックスアドインボード（AIB）市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年02月24に「グラフィックスアドインボード（AIB）市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。グラフィックスアドインボード（AIB）に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
グラフィックスアドインボード（AIB）市場の概要
グラフィックスアドインボード（AIB） 市場に関する当社の調査レポートによると、グラフィックスアドインボード（AIB） 市場規模は 2035 年に約 1027 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の グラフィックスアドインボード（AIB） 市場規模は約 382 億米ドルとなっています。グラフィックスアドインボード（AIB） に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 10.45% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ゲーム、没入型エンターテインメント、eスポーツの急速な拡大とこれらの分野への投資増加により、グラフィックスアドインボード（AIB）市場シェアは予測期間中に急速に拡大すると予想されています。インド政府によると、メディアエンターテインメント（M&E）セクターは著しい成長を遂げており、オンラインゲーム市場は2030年までに6,000億米ドルに達すると予想されています。これにより、今後グラフィックスアドインボードの売上が増加すると予想されます。
グラフィックスアドインボード（AIB）に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/graphics-add-in-board-aib-market/86567
グラフィックスアドインボード（AIB）の市場調査では、AI、機械学習、データ集約型コンピューティングの急速な導入、データセンター数の増加、クラウドコンピューティングやGPUサービスとしての（GPUサービスとしてのサービス）の導入により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。
しかし、AIBはGPUとメモリの供給に大きく依存しています。そのため、ファウンドリの生産能力の限界や地政学的な貿易制限により、今後数年間の市場成長は抑制されると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342999/images/bodyimage1】
グラフィックスアドインボード（AIB）市場セグメンテーションの傾向分析
グラフィックスアドインボード（AIB） 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、グラフィックスアドインボード（AIB） の市場調査は、GPUタイプ別、インターフェース別、最終用途アプリケーション別、販売チャネル別 と地域に分割されています。
グラフィックスアドインボード（AIB）市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-86567
グラフィックスアドインボード（AIB）市場はインターフェース別に基づいて、PCIe Gen 5 / 6、レガシーPCIe、外付け / Egpuに分割されています。このうち、PCIe Gen 5 / 6セグメントは、2026年から2035年にかけて61%のシェアを獲得し、他のセグメントを圧倒すると予想されています。この成長は、GPU帯域幅の要件の急速な増加、次世代CPUおよびプラットフォームとの整合性の向上、そしてレガシーPCIeインターフェースの重要性の低下に起因しています。
