ハイパースケールデータセンター市場は、人工知能ワークロードとクラウド規模拡大が世界のインフラ経済を再定義する中、2035年までに1,5960億ドルに到達へ
人工知能の拡大、クラウド移行の進展、データ集約度の上昇が、資本制約や電力供給制約が存在する中でも、複数年にわたる二桁成長を加速させています。
企業が業務をデジタル化し、各国政府が国家インフラの近代化を進める中で、大規模コンピューティング環境は経済成長の基盤となっています。ハイパースケールデータセンター市場はこの移行の中心に位置し、クラウドネイティブアプリケーション、高度分析、人工知能、データ集約型サービスを支えています。かつては主にクラウド基盤として機能していたものが、現在では金融プラットフォームからインテリジェント製造ネットワークに至るまでを支えるデジタルエコシステムの戦略的基盤へと進化しています。
力強い過去の成長が複数年拡大の基盤を形成
ハイパースケールデータセンター市場は2025年に1,924億3,760万ドルに達し、2020年以降、年平均成長率26.4％で成長しました。2030年には5,789億3,600万ドルに拡大し、2025年から2030年にかけて年平均成長率24.6％で成長すると予測されています。さらに2035年には1兆5,965億6,960万ドルに達し、2030年以降は年平均成長率22.5％で拡大する見込みです。
これまでの成長は、急速なクラウド移行、全社的なデジタルトランスフォーメーションの推進、世界的なデータ消費の急増によって牽引されました。しかし、資本集約性の高さや電力供給制約が一部市場での拡張を制限しました。
人工知能ワークロード、高性能計算インフラ、デジタル主権プログラムが今後の需要を牽引
今後の成長は、高性能計算インフラの導入拡大、政府主導のデジタルインフラプログラムの推進、人工知能および生成系人工知能ワークロードの拡大、ならびにサイバーセキュリティおよびコンプライアンス要件の強化によって支えられます。同時に、規制の複雑化、用地確保の制約、貿易関連の不確実性が開発スケジュールに影響を与える可能性があります。
人工知能最適化、持続可能性、モジュール設計により進化するハイパースケールキャンパス
事業者は効率性と拡張性を高めるため、インフラ戦略を再構築しています。人工知能を活用したワークロードオーケストレーションおよび予測型インフラ管理が、ハイパースケール環境に直接統合されています。
また、導入を迅速化するモジュール型キャンパス構成への関心が高まっており、人工知能および高性能計算向けアクセラレーターに対応する高密度ラック構成や先進的な液冷システムも導入が進んでいます。再生可能エネルギー調達や気候配慮型技術を組み込んだ持続可能性パートナーシップは、長期的拡張戦略の中核となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342912/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342912/images/bodyimage2】
クラウド事業者が市場シェアを主導、コロケーションはより高い成長率で拡大
・クラウド事業者は2025年に市場の61.6％を占め、市場規模は1,185億2,900万ドルとなり、大規模な世界展開により主導的地位を維持しました。
・コロケーション事業者は2025年から2030年にかけて年平均成長率28.0％で最も高い成長が見込まれ、企業による拡張可能なインフラパートナーシップ需要の高まりが背景にあります。
インフラソリューションが収益を主導、サービスの戦略的重要性が拡大
