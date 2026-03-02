

＜アンテナショップ「日本橋 長崎館」イベント情報＞ 「壱岐牛しぐれ煮」など長崎県内のチャレンジ商品が集まった 令和7年度第5回テストマーケティングを開催中！

～アンケートに答えて県産品が抽選で当たるキャンペーンも実施中～

【期間】 2026年2月24日（火）～3月23日（月）

【場所】 日本橋 長崎館（東京都中央区日本橋2-1-3）

長崎県は、東京・日本橋にある長崎県アンテナショップ「日本橋 長崎館」（東京都中央区）の重要な機能の一つである「情報受信機能の強化」を図るため、県内事業者が製造した新商品・首都圏未取引商品などのチャレンジ商品コーナーを設置し、首都圏の消費者ニーズなどを収集する「テストマーケティング」を実施します。

このテストマーケティングでは、チャレンジ商品コーナーでの販売活動の中で得られた情報や、流通、食の専門家からの意見をフィードバックすることにより、県内事業者の商品の磨き上げを促進します。

今年度は5回実施し、第5弾は壱岐市(2事業者)・南島原市（1事業者）のチャレンジ商品を販売します。

第5回実施の様子

第5回テストマーケティングの概要

【期間】2026年2月24日（火曜日）～3月23日（月曜日）

【場所】日本橋 長崎館（東京都中央区日本橋2-1-3 アーバンネット日本橋二丁目ビル1F）

※日本橋駅B7出口徒歩1分

電話番号（ショップ）03-6262-5352 ／（観光案内）03-3241-1777

【営業時間】10:30～19:30

【日本橋 長崎館 ホームページ】https://nagasakikan.jp/

■対象商品

・壱岐スーパーゴールド22（壱岐市/玄海酒造）（詳細情報）

・TUNACHU（つなちゅう）（壱岐市/玄海酒造）（詳細情報）

・壱岐牛しぐれ煮プレーン（壱岐市/アットマーク）（詳細情報）

・壱岐牛カレープレミアム（壱岐市/アットマーク）（詳細情報）

・オリーブオイル漬３本セット（南島原市/FUKUNOTANE）（詳細情報）

・あらかぶのオリーブオイル漬（南島原市/FUKUNOTANE）（詳細情報）

・とらふぐのオリーブオイル漬（南島原市/FUKUNOTANE）（詳細情報）

・まいわしのオリーブオイル漬（南島原市/FUKUNOTANE）（詳細情報）

■ 出品商品例

壱岐スーパーゴールド22



TUNACHU





壱岐牛しぐれ煮



壱岐牛カレープレミアム



オリーブオイル漬3本セット



チャレンジ商品を買って！答えて！県産品が当たるキャンペーン

首都圏の消費者等の意見を収集することを目的に、チャレンジ商品にはアンケートカードを添付しています。アンケートにご協力いただいた方には抽選で5名様に長崎県産品(2,000円相当)が当たるキャンペーンを実施しています。

【第5回プレゼント】壱岐の味 カレー3種セット

第5回アンケートカード（見本）

これまでの実施概要

長崎県アンテナショップ「日本橋 長崎館」について

江戸時代、長崎出島のオランダ商館長やドイツ人医師シーボルトが江戸参府する際には、日本橋の薬種問屋「長崎屋」を定宿にしていました。「日本橋 長崎館」は、そんな長崎県にとってゆかりの深い場所・日本橋にあるアンテナショップ。県産品の販売はもちろん、長崎ならではのカルチャーを楽しめるイベントや、県の魅力を紹介する観光案内窓口、長崎グルメや本日のカステラ、県産酒の飲み比べなどを堪能できる軽飲食エリアをご用意しています。