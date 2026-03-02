【20％オフ！】Keeprix All-in-one Downloaderがの無期限キャンペーンを開始｜1,000以上の動画サイトに対応
動画保存ソフトを提供するKeeprixは、このたび「Keeprix All-in-one Downloader」を対象に、無期限で利用可能な20％オフ割引キャンペーンを開始しました。
本製品は、Netflix、Amazon Prime、Disney Plus、Hulu、Max、Paramount Plus、Apple TV、Peacock TVなどを含む1,000以上の動画サイトに対応したオールインワン型の動画ダウンロードソフトです。さらに、YouTube、TikTok、Instagramからは最大8K画質・ウォーターマークなしでのダウンロードも可能です。WindowsおよびMacに対応し、保存した動画は任意のプレーヤーでオフライン視聴できます。
Keeprix All-in-one Downloader公式サイト：https://reurl.cc/VmGLV5
■ キャンペーン概要
割引コード：iMoKeeprix
割引率：20％オフ
有効期限：なし
購入時に上記コードを入力するだけで、自動的に割引が適用されます。動画保存環境を整えたい方にとって、導入しやすい機会となっています。
■ キャンペーン利用方法
本キャンペーンは、以下の簡単な手順でご利用いただけます。
(1) 公式サイトへアクセス
(2) 購入画面で割引コード「iMoKeeprix」を入力
(3) 割引適用後の価格を確認して購入
特別な登録や申請は不要で、コード入力のみで割引が反映されます
キャンペーン会場へ：https://reurl.cc/VmGLV5
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342950/images/bodyimage1】
■ Keeprix All-in-one Downloaderについて
Keeprix All-in-one Downloaderは、複数の動画配信サービスやSNSプラットフォームに対応した動画保存ソフトです。
1つのソフトでさまざまなストリーミングコンテンツに対応できる点が特徴です。
Netflix、Amazon Prime、Disney Plusなどの主要配信サービスをはじめ、YouTube、TikTok、InstagramなどのSNS動画にも対応し、WindowsおよびMac環境で利用可能です。
保存した動画は任意のプレーヤーで再生できるため、インターネット接続に依存せず、オフライン環境でも視聴が可能です。
■ Keeprix All-in-one Downloader 主な特徴
● 1,000以上の動画サイトから高画質動画をダウンロード
● YouTube・TikTok・Instagramは最大8K＆ウォーターマークなし
● Windows / Mac対応
● ダウンロード制限の解除
● 地域制限にとらわれず保存可能
● 高速ダウンロードでラグや遅延を軽減
● 無制限ダウンロード対応
● 最大30本まで無料体験可能
旅行中のオフライン再生や、インターネット接続が不安定な環境でも快適に視聴できるほか、DRMフリー動画として保存することでクリエイティブ用途にも活用できます。
■ Keeprix All-in-one Downloader の簡単操作手順
1.ソフトをインストール
公式サイトからWindowsまたはMac用のソフトをダウンロードします。
2.動画URLをコピーして貼り付け
保存したい動画のURLをコピーし、ソフトの入力欄に貼り付けます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342950/images/bodyimage2】
3.アカウントにログイン
動画を配信しているプラットホームのアカウントにログインする必要があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342950/images/bodyimage3】
4.ダウンロード設定
画質、言語、出力先などを選んで「ダウンロード」をクリックすると、指定フォルダに保存されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342950/images/bodyimage4】
■ 利用シーン
● 長距離移動や旅行中のオフライン視聴
● 通信環境が不安定な場所での動画視聴
● 動画コンテンツの保存管理
● 個人利用の範囲でのコンテンツ保存
また、お試しの無料ダウンロードができるため、購入前に操作性や機能を確認することも可能です。
Keeprix All-in-one Downloader公式サイト：https://reurl.cc/VmGLV5
■ 製品情報
製品名：Keeprix All-in-one Downloader
対応OS：Windows / Mac
公式サイト：https://www.keeprix.com/jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342950/images/bodyimage5】
配信元企業：Keeprix株式会社
