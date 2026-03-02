野菜の元気を未来へ。ピックルスコーポレーション会社設立50周年の記念ロゴマークを制定
当社(本社：埼玉県所沢市、代表取締役社長 影山 直司)は、子会社の株式会社ピックルスコーポレーションが、2027年2月に会社設立50周年を迎えるにあたり、記念ロゴマークを制定いたしました。本年度を「50周年アニバーサリーイヤー」と位置づけ、このロゴを旗印に取り組みを展開し、お客様、ステークホルダーの皆様へ日頃の感謝の気持ちを表現するとともに、これからも「野菜の元気」をお届けしてまいります。
50周年記念ロゴマーク
■ 50周年記念ロゴマークについて
＜デザインコンセプト＞
今回制定した記念ロゴは、未来に向け発展する輪の広がりをイメージしてデザインしました。ススムくんのウィンクで支えてくださるすべての皆様への感謝の気持ちを表現し、ピックルスコーポレーションのコーポレートカラーであるグリーンをモチーフに、ご飯がススムの親和性を感じさせるデザインといたしました。
＜キャッチコピー＞
ロゴ上部に添えた「野菜の元気を未来へ。」は、ピックルスグループのミッションとして掲げている「野菜の元気をお届けします。」に対して、野菜と発酵の力で、食卓、そして人々の健康に貢献し続けるという私たちの決意表明を表現しました。
■ 展開について
2026年3月から2027年2月までの1年間、名刺・ノベルティ・広報・営業活動・広告などで展開いたします。
【株式会社ピックルスホールディングス 概要】
会社名 ： 株式会社ピックルスホールディングス
代表者 ： 代表取締役社長 影山 直司
本社所在地： 埼玉県所沢市東住吉7-8
設立 ： 2022年9月
事業内容 ： 漬物、惣菜等の製造及び販売を主たる業務とする
グループ会社等の経営管理及びそれに付帯又は関連する業務
HP ： https://www.pickles-hd.co.jp/
【株式会社ピックルスコーポレーション 概要】
会社名 ： 株式会社ピックルスコーポレーション
代表者 ： 代表取締役社長 影山 直司
本社所在地： 埼玉県所沢市東住吉7-8
設立 ： 1977年2月
事業内容 ： 浅漬・キムチ・惣菜の製造及び販売、漬物の仕入及び販売
HP ： https://www.pickles.co.jp/
公式X ： https://x.com/p_susumu_ofcl
【お問い合わせ先】
株式会社ピックルスホールディングス 広報・IR室
TEL：04-2925-8885