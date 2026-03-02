株式会社やる気（本社：京都市伏見区、代表取締役社長：大島幸士）は、韓国の人気グルメを楽しめる期間限定イベント「韓国フェア」を2026年3月2日（月）より開始いたします。過去に開催した韓国フェアが多くのお客様からご好評をいただいたことを受け、今回のフェアではさらに内容を充実させて復活。韓国焼肉をはじめ、韓国で親しまれているラーメンやサイドメニュー、デザートなど、幅広いラインナップをご用意しました。焼肉やる気ならではの食べ放題スタイルで、韓国グルメの魅力を存分にお楽しみいただけます。

■過去開催で人気だった韓国フェアをさらに進化させて復活

これまで焼肉やる気では、期間限定フェアとして韓国フェアを開催し、多くのお客様にご好評をいただいてきました。特に韓国焼肉の代表格であるサムギョプサルは人気が高く、「また食べたい」という声を多数いただいたことから、今回の開催が決定しました。今回は韓国焼肉だけでなく韓国で広く親しまれているラーメンやサイドメニュー、スイーツなどもラインナップに加え、より韓国の食文化を楽しめる内容に仕上げています。ラーメンには韓国で高い人気を誇る食品メーカー「オットギ（Ottogi）」が製造するジンラーメンを採用し、本場の味わいをそのままお楽しみいただけます。〈期間限定「韓国フェア」概要〉・販売期間：2026年3月2日（月）～期間限定・販売店舗：「焼肉やる気」食べ放題実施店舗※期間限定メニューは「スペシャルコース」「プレミアムコース」、および単品でご注文いただけます。※一部店舗で商品内容が異なる場合がございます。※予告なく販売内容・販売期間が変更となる場合がございます。

■期間限定「韓国フェア」メニュー一覧

韓国焼肉の定番から屋台グルメ、デザートまで、本場の味をベースに焼肉やる気ならではのアレンジを加えた期間限定メニューをご用意しました。

**やる気流サムギョプサル**（580円/638円）特製だれで味付けした豚バラ肉を香ばしく焼いて楽しむ、焼肉やる気流に仕上げたサムギョプサルです。

**韓式だれ牛カルビ**（720円/792円）コクのある韓国風だれで味付けした、焼肉やる気ならではの味わいの牛カルビです。

**ハニーバターフライドポテト**（320円/352円）甘じょっぱい味わいがクセになる、韓国で人気のハニーバター風味に仕上げたフライドポテトです。

**イカフェ**（韓国風旨辛酢だれ和え）（480円/528円）ピリ辛の特製だれでさっぱりと仕上げた、韓国風の前菜メニューです。

**やみつきチュモッパ~爆弾おにぎり~**（480円/528円）具材のバランスにこだわり、食べやすく仕上げた韓国おにぎりです。

**韓国ジンラーメン**（680円/748円）韓国で大人気のオットギ「ジンラーメン」を使用し、焼肉と相性よく仕上げた一品です。

**背徳Wソースチキン**（580円/638円）やる気のオリジナルソース『ヤンニョム』と韓国オリジナルソース『ハニーマスタード』で楽しめる唐揚げです。

**贅沢チョコマシュマロパフェ**（490円/539円）濃厚チョコレートアイスとマシュマロを贅沢に使用した、食後にぴったりのデザートです。

『焼肉やる気』について

焼肉やる気は、京都を中心に展開する焼肉専門店です。創業以来38年以上にわたり、地域のお客様に親しまれながら、「すべてのお客様へ食の感動を届ける」という理念のもと、素材と手づくりにこだわった商品づくりを続けております。お肉は国内の生産者より直接仕入れた黒毛和牛を中心に、自社工場にてカット・熟成を行い、店舗では熟練の職人が肉質を見極めながら丁寧に手切りいたします。また創業1987年より継承される熟成醤油に、野菜や果実の旨味を合わせた「生だれ」は、無添加・非加熱にこだわり、素材本来のおいしさを最大限に引き出す当店の代名詞です。タレ・スープ・チゲなど多くの商品を手づくりし、鮮度を保ったまま各店舗へ配送する仕組みにより、“安くておいしい料理”を、どなたにも気軽に楽しんでいただける環境を実現しています。家族連れのお客様をはじめ、学生、ビジネス層、ご年配の方まで幅広い世代にご利用いただき、京都で長く愛されてきた焼肉ブランドとして成長を続けております。これからも「食を通じて人を笑顔にする」ことを使命に地域に根差した店づくりと丁寧なサービスを大切にしながら、お客様にとって身近であり続ける焼肉店を目指しております。

【公式アカウント/サイト】Instagram：https://www.instagram.com/yaruki_nishiooji_gojo?igsh=ajU2dmk2ZGg4cDMx公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@722odpyv公式サイト：https://www.yaruki.co.jp/

◾️株式会社やる気について代表者：代表取締役社長 大島 幸士創業：1987年所在地：京都府京都市伏見区北端町60番地事業内容：外食事業、食品加工卸事業、フランチャイズ事業ブランド：焼肉やる気／カルビ丼とスン豆腐専門店韓丼／焼き鳥串かつ 鳥正／ひとり焼肉やる気／フレンチバル銀次郎／肉割烹バル 牛牛企業サイト：https://www.yaruki.co.jp/