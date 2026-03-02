■月間視聴率３冠達成

広島ホームテレビ（本社：広島市中区）は、2026年2月の個人全体・視聴率において、全日（午前6時～深夜0時）で平均3.8％、ゴールデンタイム（午後7時～10時）で平均6.0％、プライムタイム（午後7時～11時）で平均5.9％、といずれも①位を獲得しました。 ※ビデオリサーチ調べ（広島地区）

■視聴率分析

2026年2月の視聴率において3冠を達成できました。全日やプライムの好調の要因は「羽鳥慎一モーニングショー」「大下容子ワイド！スクランブル」（第1部＆第2部）や「報道ステーション」などの基幹帯番組で平均視聴率月間横並びトップを獲得していることです。 前年同月比較において「グッドモーニング」と「ピタニュー」が大きくポイントを伸ばしていることも見逃せません。「グッドモーニング6時台」は0.8pt、「グッドモーニング6時台」は1.7pt、「ピタニュー第1部」は0.5pt、「ピタニュー第2部」は0.8ptそれぞれ伸長させています。 そのほか、毎週土曜・午後1時放送「フロントドア」は3カ月連続で①位、毎週木曜・深夜0時15分放送「スナックコットン」は2カ月ぶりに①位を獲得しました。

6日(金)午後5時25分から放送した「ミラノ・コルティナオリンピック」（視聴率6.6%）では、開会式当日に“りくりゅうペア”などフィギュアスケート・チーム日本が登場し、同時間帯で①位を獲得しました。8日(日)には、衆議院議員総選挙の開票日に合わせて、午後7時50分から約3時間にわたり「選挙ステーション２０２６」（視聴率1部:7.1%、2部:5.5%）を放送。また、深夜0時からは「ピタニュー速報」（視聴率1.8%）を放送。2つの選挙特番はいずれも民放局の同時間帯で①位を獲得しました。

2月はスポーツ番組が目白押し。14日(土)午後1時55分からは、「サンフレッチェ応援中継 勝ちグセ『サンフレッチェ広島 対 ファジアーノ岡山』」（視聴率4.5%）を放送。「明治安田Ｊ１百年構想リーグ」の地元開幕戦として大きな注目を集めました。カープから小園海斗選手が選出されたWBC強化試合は2試合を放送。22日（日）午後12時55分から放送した「侍ジャパン強化試合 日本×ソフトバンク」（視聴率4.0%）そして28日（土）午後7時6分から放送した「侍ジャパン強化試合 日本×中日」（視聴率9.5%）はいずれも高数字を収めました。（紹介した番組はいずれも同時間帯①位）※ビデオリサーチ調べ（広島地区）

これからも、地域にとって必要な情報や視聴者のニーズに応える発信ができるよう真摯に番組作りに取り組んでまいります。