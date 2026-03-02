ベストケンコー(所在地：イギリス領バージン諸島ロードタウン)は、会員数100万人(2026年1月現在)を誇る日本最大級の個人輸入代行サービスとして、1日限定で「開運セール」を開催いたします。

3月5日は、日本の暦の中でも“何事を始めるにも最良”とされる 天赦日(てんしゃにち)、願いや事業が大きく発展するとされる一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)、金運に縁があるとされる寅の日(とらのひ)、そして物事が順調に進むとされる大安(たいあん)が重なる、2026年唯一の“四重吉日”にあたります。





ベストケンコー開運セール





新年を迎えて一定期間が経ち、新生活のスタートに向けて生活リズムが切り替わりやすいこの時期は、健康状態や日々の習慣を見直す人が増えるタイミング でもあります。「今年こそ健康を整えたい」「生活習慣を見直したい」そうした前向きな気持ちが高まりやすい流れの中で、2026年の健康づくり・生活改善・前向きな習慣の“スタート日”としてご活用いただくために、本キャンペーンを実施いたします。









■キャンペーン概要

● 開催期間 ： 2026年3月5日(木)23：59まで開催

● 対象商品 ： サイト内全商品

● 特典内容 ： 9,000円以上のご購入で10％OFF＋1,000ポイントプレゼント

● キャンペーン詳細： ベストケンコー公式サイト

https://www.bestkenko.com/pages/good-fortune-sale









■ベストケンコーについて

2008年創業3,000種類以上の海外医薬品・サプリメントを取り扱う個人輸入代行サービス。これからもお客様の健康と美容に貢献するためのサービスと商品の提供に努めてまいります。