豆腐干の販売と関連商品の開発・販売を行う株式会社 優食(本社：東京都江戸川区 代表：Yuen Gabby-Li 以下、優食)は、月刊「栄養と料理」を発行する女子栄養大学出版部(東京都豊島区)主催のイベント、『栄養と料理Day』(2026年3月7日(土))にブース出展いたします。





「栄養と料理Day」ロゴ





■「栄養と料理Day」とは

食と健康を楽しむ特別な日として、女子栄養大学出版部が主催する、管理栄養士・栄養士、「栄養と料理」読者に向けたリアルイベントです。

第2回となる今回は、「食と栄養で未来を創る学び場」をテーマに、女子栄養大学教授による講演会、書籍販売や栄養計算ソフト「栄養Proクラウド」の体験コーナー、協力企業による試食・展示会などのさまざまなイベントが開催されます。

栄養と料理Day 特設サイトURL： https://eiyo21.com/info/38809/





「栄養と料理」3月号告知誌面





■出展内容

豆腐干の魅力を来場者の皆さまに知っていただくため、4号館5階「松柏軒」にて各種展示を行います。

試食メニューは料理研究家 市瀬悦子さん監修の「豆腐干、ひじき、ごぼうのデリ風サラダ」。

「冷凍 豆腐干 100g」の無料サンプリング(数量限定)も予定しています。





豆腐干、ひじき、ごぼうのデリ風サラダ※盛り付け例

市販用冷凍豆腐干100g3種





■イベント概要

●日時

2026年3月7日(土)(受付9：45)10:00～16:30(入場無料)

●場所

女子栄養大学駒込キャンパス

東京都豊島区駒込3-24-3(JRまたは地下鉄南北線より徒歩5分)

●主催

女子栄養大学出版部

●協力

女子栄養大学、女子栄養大学短期大学部、香川栄養調理専門学校、女子栄養大学生涯学習センター、女子栄養大学栄養クリニック、菓子工房プランタン、松柏軒

●協力企業

日本ソフト開発株式会社、一般社団法人日本冷凍食品協会、ヒゲタ醤油株式会社、株式会社優食(50音順)









■「豆腐干」とは

「豆腐干」とは、単に豆腐を干したものではなく、豆腐に圧力をかけて水分を抜き、軽く乾燥させた食材です。中華圏では「豆腐干」を細切りにしたものが「豆腐干絲」として、古くから定番食材として広く親しまれ、和えものなどの副菜から、炒めもの・煮ものなどの主菜まで幅広く活用されてきました。近年日本では、低糖質・高たんぱく質・グルテンフリーといった優れた栄養特性が脚光を浴び、そのくせの少なさ・アレンジのしやすさから、和洋中さまざまな料理へと活用の幅が広がっています。









■優食の「豆腐干」の栄養成分(100gあたり)

エネルギー ： 214kcal

たんぱく質 ： 23.0g

脂質 ： 12.5g

炭水化物 ： 2.8g

糖質 ： 1.8g

食物繊維 ： 1.0g

食塩相当量 ： 0.83g

※一般財団法人日本食品分析センター調べ

※サンプル品分析による推定値





豆腐干細切り長タイプ





■会社概要

商号 ： 株式会社 優食

代表者 ： Yuen Gabby-Li

所在地 ： 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目5-12

CIRCLES日本橋馬喰町 9階

設立 ： 2006年02月

事業内容： 加工食品の開発・販売

URL ： https://www.yushoku.co.jp/