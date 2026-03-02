若年層の深刻な野菜不足を救え！「20代の野菜不足解消アイデアコンテスト2026」募集開始のお知らせ

カゴメ株式会社

野菜摂取促進を通じ健康寿命延伸という社会課題解決に取り組む「野菜摂取推進プロジェクト」は、全国の学生（大学・大学院・高等専門学校・専門学校）を対象とした「20代の野菜不足解消アイデアコンテスト2026」の募集を開始します。

本コンテストは、若年層の深刻な野菜不足という社会課題に対し、学生ならではの柔軟な発想で解決策を提案いただくことを目的として、2025年に初開催いたしました。

昨年は全国から169件の応募があり、最終審査では5チームが受賞。多様な観点からの創造的な提案が集まり、大きな反響をいただきました。こうした結果を受け、本年も継続開催が決定いたしました。

募集期間は、2026年3月2日（月）から2026年8月31日（月）まで。最終審査会で選ばれた優秀チームには賞金（総額50万円）を贈呈します。

たくさんのご提案をお待ちしています。

▼「20代の野菜不足解消アイデアコンテスト」特設サイト

https://yasaiwotorou-idea.com/

＜「20代の野菜不足解消アイデアコンテスト2026」応募概要＞

●開催背景

厚生労働省が提唱する健康づくりの指標『健康日本21（第三次）』で定められている野菜摂取量の目標値は1日あたり350gですが、令和6年（2024年）厚生労働省 国民健康・栄養調査によると、日本の1人当たりの平均野菜摂取量は約258.7g。

特に20代（若年層）の野菜摂取状況は、目標350gに対して男性218g、女性210g* と昨年より悪化。深刻な状況が続いています。

そんな状況を変えるため、学生からのアイデアを募集します。

＊出典：令和6年（2024年）厚生労働省 国民健康・栄養調査

●募集テーマ

野菜が不足している20代男女*の野菜摂取量を持続的かつ習慣的に増やすためのアイデアを、「野菜摂取推進プロジェクト」賛同企業のリソースを活用して考えてください。

＊「20代／社会人／1人暮らし」とする

アイデアは商品・サービス関連、広告・PR・プロモーション関連、そのほかどのような企画でも対象となります。募集テーマに沿った内容のアイデアを自由にお考えください。

●表彰

第１位：30万円

第２位：10万円

第３位：5万円

第4位：3万円

第5位：2万円

（賞金総額50万円）

●審査員

野菜摂取推進プロジェクト賛同企業各社

●応募の流れ／スケジュール

応募受付開始：2026年3月2日（月）

応募締切：2026年8月31日（月）

一次審査結果発表：2026年10月初旬予定

最終審査会・発表：2026年11月18日（水）

●参加対象

・18歳以上／大学、大学院、高等専門学校、専門学校の学生であること。ただし社会人入学生は除くものとする

・日本国内に在住している方（提出書類は日本語のみ）

・1人でも複数人のチームでも可。最大人数の制限はなし

●応募フォーマット

資料5枚以内、5MB以内のPDFファイル

※jpeg等画像の添付は不可となります。PDFファイルにて応募をお願いします。

※手書きでも可能です。その場合もスキャンし必ずPDFに出力の上ご応募ください。内容が判別できるように濃く記載してください。

※応募資料に個人情報（氏名やメールアドレスなど）は記載しないでください。

▼応募フォーム：

以下の専用フォームに必要事項の入力と、応募フォーマットに沿った資料の添付を行った上で提出してください。

https://docs.google.com/forms/d/1F4UFg-xg4BpZdf4znGUXI0IW5K2bAVs2C-x0BZf6Ji8/edit

＜野菜摂取推進プロジェクトについて＞

野菜摂取の目標量は「350g/1日」＊。

この目標達成にむけ2020年1月に「野菜摂取推進プロジェクト」は発足しました。

野菜摂取促進を通じ健康寿命延伸という社会課題にアプローチするために、「野菜摂取推進プロジェクト」は日々、様々な企業・団体の知見を結集し、オープンイノベーションによって大きな力を生もうと活動しています。

＊「厚生労働省 健康日本21（第三次）」が推奨する1日の野菜摂取目標量は、350g

▼「野菜摂取推進プロジェクト」特設サイト

https://www.kagome.co.jp/statement/health/yasaiwotorou/project/

▼ 2025年度の最終審査会の様子

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000353.000099065.html

主催：野菜摂取推進プロジェクト

運営事務局：株式会社グライダーアソシエイツ（担当：安部）

yasaiwotorou-idea@glider-associates.com