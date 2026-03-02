“2040年に世界一”を目指すサッカークラブ「EDO ALL UNITED」アカツキメディアスタジオとパートナーシップを締結！世界一への挑戦を追うドキュメンタリーメディアへ

株式会社アカツキメディアスタジオ

サッカークラブ「EDO ALL UNITED」は、2040年の世界一を目指すクラブの軌跡を追うドキュメンタリーコンテンツの配信を開始いたします。本プロジェクトの発信先には、オーナーを務める本田圭佑の公式YouTubeチャンネル「本田圭佑 / Keisuke Honda」。制作パートナーである株式会社アカツキメディアスタジオ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：樋渡昇一郎、以下「アカツキメディアスタジオ」）が、本動画の制作および同チャンネルの運用を担うことをお知らせいたします。

本プロジェクトは、SNSマーケティング事業を展開する株式会社Natee（本社：東京都渋谷区、代表取締役 CEO：大江祐介、以下「Natee」）を含めた3社合同プロジェクトとして発足。 これまで運用されてきたチャンネルのバトンを受け取り、弊社はYouTubeにおける長尺コンテンツの企画・制作・運用を、Natee社はInstagramやTikTokなどのショート動画を中心とした各SNSの総合プロデュースを担当。クロスプラットフォームで本田圭佑さんの新たな挑戦を世界へ発信してまいります。

■ 目指すは2040年世界一。メディアの力でサッカー界に「成功の好循環」を

リニューアル後の主軸となるのは、本田圭佑さん自身が発起人となり、ゼロから立ち上げたサッカークラブ「EDO ALL UNITED」。今回の試みでは、特定の推しクラブを持たない層や、これまでサッカーに馴染みがなかった方々をも巻き込む「応援したくなるストーリー」を構築します。 チームが強くなるのを待つのではなく、先にメディアとしての価値を世界基準に引き上げることで、資金や人材が集まる「逆算の思考」に基づいた運用を展開。 本田圭佑さんのビジョンとクラブのリアルを融合させ、ブランド力を最大化します。

◼︎アカツキメディアスタジオが手掛ける「試合」「対談」「密着」の3軸

今後は以下のコンテンツを定期配信。単なるプレイ動画の枠を超え、クラブの品格と熱量を視聴者に届けます。

1. 試合ハイライト & 試合直後インタビュー

毎試合のハイライト映像に加え、試合直後の選手のインタビューを配信します。勝敗の結果を伝えるだけでなく、プレー中の表情や試合後の率直なコメントを丁寧に切り取ることで、選手のキャラクターやチームの成長過程を可視化していきます。

2. 選手たちとの対談

オーナーGMである本田圭佑さんや、現場で戦う選手やスタッフなどによる対談動画を実施します。 サッカー観やチームへの想い、日々の課題などを語り合う中で、普段の試合映像だけでは伝わりきらないチームの雰囲気や個々の人間性、サッカーに対する想いなどを深掘りします。

3. 完全密着ドキュメンタリー

「2040年の世界一」を目指すクラブの裏側を追う、ドキュメンタリー動画を制作します。日々の練習風景やミーティング、試合の裏側にある選手たちの等身大の姿など、クラブが歩む道のりとリアルな現状を、継続的に記録し発信していきます。

◼︎EDO ALL UNITED 発起人 本田 圭佑・コメント

2040年、世界一。2020年に立ち上げたEdo All Unitedが、この困難な目標を本気で成し遂げるためには、クラブの熱量を正しく言語化し、世界に届ける発信力が不可欠です。今回、アカツキグループとのパートナーシップはお互いの「世界への挑戦」という方向性がマッチしたからです。スポーツの枠を超えた彼らのクリエイティビティをレバレッジし、EDO ALL UNITEDの挑戦を世界基準のストーリーに変えていければと考えています。

＜初回配信動画「2026年 東京都社会人サッカーチャンピオンシップ 1回戦 ハイライト」＞

URL : https://youtu.be/hSy3Dx34hEM

【チャンネル概要】

チャンネル名： 本田圭佑 / Keisuke Honda

出演者： 本田圭佑・EDO ALL UNITED 選手・スタッフ 他

リニューアル初回配信： 2026年3月2日（月）

チャンネルURL：https://www.youtube.com/@keisukehonda(https://www.youtube.com/@keisukehonda)

EDO ALL UNITED 公式サイト： https://edo.jp/(https://edo.jp/)

◼︎アカツキメディアスタジオが手がけるYouTube運用

当社は「映像コンテンツ制作を軸とし、YouTube運用やIPプロデュースを展開するメディアスタジオ」として、年間制作本数約500本、総再生回数10億回の実績を誇ります。直近では、今年7月開始のYouTube「ニューヨーク屋敷のゴルフチャンネル」や、元プロ野球選手・清水直行氏の「清水ゴルフ倶楽部」の制作・運営を担当するなど、スポーツ・バラエティ番組の実績も豊富です。

様々なYouTubeチャンネルを支援する中で、この度、本田圭佑さんがオーナーの「EDO ALL UNITED」における新たな挑戦を、YouTube運用でサポートできることを大変光栄に思います。戦略設計から映像制作、継続的な運用まで一貫してサポートし、本田圭佑さんのビジョンと「クラブ経営のリアル」を最大限に引き出すチャンネルを共に育ててまいります。

■ お問い合わせ

本件に関するお問い合わせは、以下のメールにて受け付けております。

mediastudio@aktsk.jp

■ 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/64641/table/111_1_7274c35fa5d6848631aedd1359caf165.jpg?v=202603020351 ]