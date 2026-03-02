株式会社PANDORA、「人類羽化計画: Project YOHANE」のプロジェクトサイトを公開

株式会社PANDORA

株式会社PANDORA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：宮瀬卓也／和泉義博、以下「PANDORA」）は、同社が展開するVTuber育成ブランド「人類羽化計画」における新プロジェクト「人類羽化計画: Project YOHANE」の公式サイトを2026年3月2日に公開いたしました。

本サイトでは、プロジェクトの思想、サポート体制、参加フロー、共通Vモデルの詳細などを掲載。

Project YOHANEの全体像をより明確にご覧いただける構成となっております。

▶︎人類羽化計画: Project YOHANEホームページ(https://pndr.jp/yohane_pj/)

人類羽化計画: Project YOHANE とは｜

「人類羽化計画: Project YOHANE」は、これまでタレント向けに展開してきた人類羽化計画の思想と育成ノウハウを基盤に、共通Vモデル「代羽ウカ（よはね・うか）」を軸として一般参加者にも開かれた新プロジェクトです。

人類羽化計画は、Vライバー活動における初期の費用や技術的ハードルを取り払い、配信活動を通じた収益化までを伴走型で支援するプログラムとして、2025年に始動しました。

これまで主にタレントを対象に展開してきましたが、Vライバー市場の拡大と個人活動者の増加を背景に、より多くの人が挑戦できる新たな形として2026年2月2日にProject YOHANEを展開。

未経験者を含む一般参加者も対象とし、V活動への意欲や可能性を重視したオーディション選考を行なっております。

選考方法は、応募内容による書類審査およびオンライン面接を行なっており、選考を通過した方のみが「人類羽化計画: Project YOHANE」へ参加可能となります。

※オーディションは定員数に達し次第終了となります。

本プロジェクトでは、PANDORAがこれまで培ってきた育成・運用ノウハウを活かし、選考制・サポート制を採用したオープン型プログラムとして再設計。参加者一人ひとりの活動状況に応じた支援を行うことで、安心してV活動をスタートできる環境を提供します。

▼オーディション概要

【対象者】

・18歳以上

・性別不問

・配信経験不問

・顔出し不要

※Vライバー活動に興味があり、継続的に取り組む意欲のある方を対象としています。

【参加費】

・参加費：無料

【オーディションの流れ】（約1ヶ月）

一次選考 書類審査

二次選考 オンライン面接

合否発表 合格者にのみメールで通知

【合格後の流れ】（約1ヶ月）

Discordコミュニティへ招待

↓

活動プロフィールの確定

↓

配信アカウント開設

↓

配信機材揃い次第、活動開始

【募集人数】

定員制

※募集枠が埋まり次第、受付を終了いたします。

【応募方法】

下記応募フォームより必要事項をご記入のうえ、ご応募ください。

▶︎人類羽化計画応募フォームはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctq-iZbrWyk__58IXyUOlSZ4x2GLI1xeKH5dD_yjzhg9jaGQ/viewform?usp=publish-editor

人類羽化計画発｜2ヶ月で約65万ダイヤ“圧倒的サポート”で収益を生み出せるVライバーへ

2025年の10月から始動した本プロジェクト。

Vライバー活動の参入障壁を取り払うだけでなく、誰もがVライバーとして収益を得られるように、独自のノウハウで教育を実施。

参画ライバーの月平均獲得ダイヤ数は18万ダイヤを記録。

最初の2ヶ月で合計65万ダイヤを獲得するライバーも。

Vモデル紹介｜Project YOHANE 共通Vモデル「代羽ウカ」「代羽アソラ」

人類羽化計画: Project YOHANEでは、参加者全員に共通のVモデル「代羽ウカ（よはね・うか）」あるいは「代羽アソラ（よはね・あそら）」を提供しています。

参加者は、この共通V体をベースに、カラーリングや名前を自身で設定し、それぞれの個性を反映させた形でV活動をスタートします。

あえてV体のデザインを一体に統一しているのは、現在のVTuber・Vライバー市場において、「ビジュアルが良いこと」はすでに最低条件になっていると考えているからです。

活動者が急増するいま、今後活躍し続けるためにより重要になるのは、配信内容、コミュニケーション力、企画力、そして人柄といった「活動者としての“内面”」だと私たちは考えています。

人類羽化計画: Project YOHANEは、キャラクターを量産するプロジェクトではありません。

同じ器を使いながらも、中にいる人それぞれが異なる表現・物語を紡いでいくことを重視し、「配信者としてどう在るか」そのものを育てる育成プログラムです。

▼現在配信活動中、人類羽化計画のVライバー

月野こはね🌙🪽TikTok：https://www.tiktok.com/@kohane_1111

リア👼🪐TikTok：https://www.tiktok.com/@ria_riako

黒蜜ルナ🌙🐈‍⬛TikTok：https://www.tiktok.com/@luna_kuromitsu

春ノ色セナ★️🩵TikTok：https://www.tiktok.com/@harunoirosena

そら💙☁️TikTok：https://www.tiktok.com/@miun2522

春内 涼花 ✌ TikTok：https://www.tiktok.com/@suzupeacechan

姫叶👾👑TikTok：https://www.tiktok.com/@kikyo____

戸叶 すみれ TikTok：https://www.tiktok.com/@suuuuuuuuuu313

日野よつ葉☀️ TikTok：https://www.tiktok.com/@hinoyotsuha

狐湖アスカ🦊🍉TikTok：https://www.tiktok.com/@koko_asuka

弱乃ツキTikTok：https://www.tiktok.com/@yowano_tsuki_

本計画の中核を担う、PANDORAが提唱する新概念「XTuber(R)︎」

XTuberとは、バーチャル（VTuber）とリアル（3次元体）の垣根を越え、「唯一無二のオリジナル」として活動する次世代型タレントの総称です。

VTuberは年齢に縛られることなく、技術の進化とともに表現の幅を広げ続ける存在です。PANDORAはこの特性に着目し、従来のVカルチャーにおける「中の人を見せない」という枠組みにとらわれず、リアルでは実現できない表現や可能性を、V活動を通じて拡張する新しいタレントの在り方を提案します。

VTuberとしての活動を“もう一つの人生（セカンドライフ）”と位置づけ、長期的なキャリア形成を見据えたエンターテインメントの創出を目指します。

現在、PANDORAではTikTok LIVEを中心に活動する新たなXTuberを募集しています。

これから新たに挑戦したい方はもちろん、再チャレンジを目指す方も歓迎。万全のサポート体制のもと、安心してXTuberとしての活動をスタートすることが可能です。

誰もがXTuberを目指せる舞台へ

PANDORAは「世界で最も多くのタレントをXTuberへと導く企業」をビジョンに掲げ、次世代の表現者が直面しがちな「コスト」「技術」「活動環境」といった参入障壁を解消する新たなスキームを構築しました。

これにより、経験や資金面に不安を抱える方でも、安心してXTuberとしての活動をスタートできる環境を実現しています。

▶︎人類羽化計画応募フォームはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctq-iZbrWyk__58IXyUOlSZ4x2GLI1xeKH5dD_yjzhg9jaGQ/viewform?usp=publish-editor

株式会社PANDORAについて

「作ろう。世界中の誰かの居場所を」をミッションとして掲げ 、バーチャルタレントの民主化とエンターテインメントの力を通し、「好きなものを好きと言える」「自分らしくいられる」社会、そして誰かの居場所を作るために挑戦し続けています。XTuber事業では、AIをはじめとするテクノロジーを生かし、タレント(三次元)とバーチャルタレント(二次元)の概念を融合させ 、XTuberの一般化を目指します。

HP： https://pndr.jp/

採用情報： 事業立ち上げにあわせ採用を強化しております。日本を代表するIPを一緒に作っていく方の応募をお待ちしております。