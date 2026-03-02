SBI生命、保険市場「2026年版 最も選ばれた保険ランキング」にて「クリック定期！Neo」と「SBI生命の終身医療保険Neo」、「働く人のたより」が第1位を獲得し3年連続8冠達成

SBIインシュアランスグループ株式会社

SBI生命保険株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：篠原 秀典、以下「SBI生命」）は、SBI生命の主要3商品が、株式会社アドバンスクリエイト（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：濱田 佳治）が運営する国内最大級の保険選びサイト「保険市場」の「2026年版 最も選ばれた保険ランキング」※において、以下のとおり、それぞれの部門で第1位を獲得し、8冠を達成したことをお知らせいたします。

※「2026年版 最も選ばれた保険ランキング」(https://www.hokende.com/ranking/award)は、保険選びサイト「保険市場」における資料請求件数や申込件数をもとに、お客さまに最も選ばれた上位3商品を、カテゴリー別にランキングにしたものです。

■死亡保険「クリック定期！Neo」

死亡保険部門 ネット申込ランキング：第1位(6年連続)

死亡保険部門 資料請求ランキング：第1位(10年連続)（※1）

定期保険部門 ネット申込ランキング：第1位(6年連続)

定期保険部門 資料請求ランキング：第1位(10年連続)（※1）

■終身医療保険「SBI生命の終身医療保険Neo」

医療保険・入院保険部門 ネット申込ランキング：第1位(3年連続)

終身医療保険部門 ネット申込ランキング：第1位(3年連続)

■就業不能保険「働く人のたより」

就業不能保険部門 ネット申込ランキング：第1位(6年連続)

就業不能保険部門 資料請求ランキング：第1位(6年連続)

■各保険商品のご案内

「クリック定期！Neo」は、業界最安水準（※2）の保険料を実現した点、最短5分で簡単＆スピーディーにお申込み可能な点、お客さまのニーズに合わせて保険金額を300万円～1億円まで選べる点を特長としております。保険期間・保険料払込期間は、年満了（10年・15年・20年・25年・30年）と歳満了（55歳・60歳・65歳・70歳・75歳・80歳）の11種類からお選びいただけます。

「SBI生命の終身医療保険Neo」は、「お手頃な保険料（リーズナブル）」、「必要な保障を厳選（シンプル）」、「広い引受範囲（フレキシブル)」の3つが特長の終身医療保険です。SBIグループならではのお手頃な保険料はもちろん、人気のある特約を厳選し、既往歴（過去の病歴）によりこれまで医療保険にご契約いただけなかった方でもご加入いただける可能性を拡げました。

「働く人のたより」は、業界最安水準（※3）の保険料を実現した点、業界で初めて（※4）保障するリスクを、全疾病型・3疾病型・がん保障型の3つのタイプから選択可能にした点、全疾病型は精神疾患も保障する点、給付金の受け取り方を「満額タイプ」と「ハーフタイプ」から選ぶことができる点、妊娠・出産時の異常もカバー（※5）する点で、多くのお客さまからご好評をいただいております。

▼SBI生命の商品詳細は以下のURLをご覧ください。

https://www.sbilife.co.jp/products/

SBI生命は現在、「感謝を込めて旅のプレゼントキャンペーン」を実施しております。インターネットで、「お見積り後の基本情報を登録いただいた方」、「ご契約をお申込みいただいた方」、「資料請求のお申込みをいただいた方」を対象に、抽選で人気グッズが当たります。この機会にぜひ、SBI生命の保険をご検討ください。

▼プレゼント賞品のラインナップや応募方法などは以下のURLをご覧ください。

https://www.sbilife.co.jp/lp/SBILife_campaign_2000202.html

SBI生命は、今後ともお客さまにご満足いただけるよう、商品の提供、サービスの改善・拡充に努めてまいります。

■株式会社アドバンスクリエイト

本社所在地：大阪府大阪市中央区瓦町3-5-7 野村不動産御堂筋ビル

設立：1995年10月

代表者：代表取締役社長 濱田 佳治

事業内容：保険代理店事業、メディア事業・メディアレップ事業、再保険事業、ASP（アプリケーション・サービス・プロバイダ）事業、BPO事業

（※1）リニューアル前の「クリック定期！」の実績と合算した実績。

（※2）SBI生命を含むネット申込が可能な生命保険会社8社の定期死亡保険を以下の条件で比較した結果、最安の保険料との差がSBI生命の保険料の10％未満であったため業界最安水準という表記を使用。(2025年5月22日時点)

【比較条件】20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、男・女、リスク細分型の商品を除いた定期死亡保険、死亡保険金額1,000万円、1,500万円、2,000万円、保険期間10年、20年、60歳満了、65歳満了、80歳満了、月払、高度障害保障あり、その他特約なし。

（※3）ネット申込が可能な支払対象外期間60日の就業不能保険を、SBI生命を含む生命保険会社3社で以下の条件で比較した結果、最安の保険料との差が10％未満であったため業界最安水準という表記を使用。（2024年9月1日時点）【比較条件】30歳・40歳・50歳、男・女、就業不能給付金月額10万円・15万円・20万円、保険期間60歳満了・65歳満了・70歳満了、月払、特約なし

（※4）SBI生命調べ（2019年11月20日時点）

（※5）妊娠中にお申込みいただいた場合、特定疾病不担保法が適用され保障の対象外になることがあります。

※保障内容の詳細、保険金・給付金のお支払事由等については、「契約概要および重要事項のお知らせ（注意喚起情報）」・「ご契約のしおり・約款」にてご確認ください。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

SBI生命保険株式会社 マーケティング部

TEL：03-6229-0917