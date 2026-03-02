Sony Bank WALLET アプリへのApple Pay設定機能追加のお知らせ

ソニー銀行株式会社

ソニー銀行株式会社（代表取締役社長：南 啓二／本社：東京都千代田区／以下 ソニー銀行）は、2026年3月2日（月）より、iOS版の「Sony Bank WALLET アプリ」においてApple Payへの設定機能を追加しましたのでお知らせします。

近年、モバイル機器を活用したキャッシュレス決済は急速に普及しており、利便性とセキュリティの両立が求められています。当社はお客様の生活をより快適にするため、Sony Bank WALLET アプリに新機能を導入し、より便利にApple Payの設定ができるようにしました。

これまで、Appleウォレットにてカード情報を手動で入力いただきApple Payの設定をいただく必要がありましたが、本機能追加により、Sony Bank WALLET アプリから直接Apple Payの設定をすることが可能となります。これにより、カード情報の入力が不要となり、より安心、便利にApple Payを利用いただけます。

この度の機能追加にあたり、Sony Bank WALLET をApple Payに初めて設定するともれなく400円をキャッシュバックするキャンペーンを実施します。

詳細ならびにご注意事項などは、キャンペーンページをご覧ください。

https://sonybank.jp/campaign/

Apple Payについて

Apple PayはiPhoneやApple WatchなどのApple機器に標準搭載されているAppleウォレットへクレジットカードやプリペイドカードを入れて、タッチ決済、または電子マネーとして使えるサービスです。

Apple Payの詳細はAppleのウェブサイトをご確認ください。

https://learn.applepay.apple/how-to-jp

Apple Payを利用するには最新のiOSが必要です。

https://support.apple.com/ja-jp/102896

※Apple、Apple Pay、iPhone、Apple Watchは、Apple Inc. の商標です。