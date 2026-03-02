AIが拓くIRの未来　第3回セミナー AIエージェント時代に変わる海外投資家向け英文開示 変わる読まれ方と押さえておきたいポイント

Straker Japan株式会社

Straker Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：グラント・ストレイカー（Grant Straker）以下「Straker」は2026年3月5日（木）より大好評ウェビナーシリーズ「AIが拓くIRの未来」第三弾を開催します。



本シリーズは、多くのIR担当者・経営企画担当者の皆さまからご好評をいただいてきました。第3回となる今回は、「AIエージェント時代に変わる海外投資家向け英文開示 ― 変わる読まれ方と押さえておきたいポイント」をテーマに、より実践的な視点から議論を深めます。＜セミナー内容＞企業の情報発信を取り巻く環境は、いま大きな転換点を迎えています。

投資家による情報収集や分析の現場では、AIエージェントの活用が急速に進みつつあり、企業情報は「人間に読まれる前にAIによって収集・整理・比較される」構造へと移行し始めています。その影響を真っ先に受ける領域の一つが、海外投資家向け英文開示です。

本セミナーでは、投資家側で進むAIエージェント活用の最新動向を整理するとともに、その変化が日本企業の英文開示にどのような影響を与えているのかを考察します。



対談には、企業価値・サステナビリティ領域で企業と投資家の対話支援に携わる株式会社レクタスパートナーズ 代表取締役／企業価値・サステナビリティアドバイザー 藤澤正路 氏をお迎えします。

AIが情報収集・分析を担う環境の中で、

・海外投資家の情報収集はどう変わっているのか

・日本企業の英文開示はどのように評価されているのか

・IR担当者として今、何を意識すべきなのか

といった視点から意見を伺います。

海外投資家の情報分析の構造変化を踏まえた開示のあり方を探ります。AI技術の急速な発展により企業情報がどのように分析されるかを事例を交えて知る貴重な機会となりますので、ぜひご参加ください。

＜こんな方におすすめ＞

・IR情報の英文開示において課題を感じている方

・最先端のAI技術やAIエージェント技術を使ったIRのソリューションに興味がある方

・IR情報の英文開示のベンダー候補をお探しの方

【イベント概要】

開催日時：3月5日（木）～3月31日（火）の毎週火曜・木曜および隔週水曜開催、全10回

１. 3月5日（木）16:00～17:00

２. 3月10日（火）16:00～17:00

３. 3月11日（水）11:00～12:00

４. 3月12日（木）16:00～17:00

５. 3月17日（火）16:00～17:00

６. 3月19日（木）16:00～17:00

７. 3月24日（火）16:00～17:00

８. 3月25日（水）11:00～12:00

９. 3月26日（木）16:00～17:00

１０. 3月31日（火）16:00～17:00

※各回とも同内容対象：上場企業のIRおよびそれに準ずる業務に従事される方

参加費：無料（事前登録制）

主催：Straker Japan株式会社

申込方法： 下記URLよりお申し込みください。

https://50987467.hs-sites.com/202603-webinar

※上記対象に該当しない方、並びに同業他社様等のお申し込みはご遠慮いただいております。

申し込み締切：各開催時間の1時間前

【アジェンダ】

１）オープニング

「未来は今ここに ― アルゴリズム投資家～人的分析からAIエージェント型への構造的転換」

ストレイカーグループ 最高収益責任者 デイビット・サワビー

２）対談

「AIエージェント時代の海外投資家向け英文開示 ― いま何が変わっているのか」

ゲスト： 株式会社レクタスパートナーズ 代表取締役 藤澤正路 氏

聞き手： ストレイカーグループ シニアバイスプレジデント（日本・アジア地域 戦略・事業統括） 三森 暁江

３）日本企業と海外投資家をつなぐ架け橋SwiftBridge AI（スイフト・ブリッジAI） ～特化型カスタムモデルだから実現できること・ご利用企業の声～

４）無料サンプル出力体験のご案内・質疑応答

■SwiftBridge AI

英文開示業務の高速化と、情報開示範囲の拡大を同時に実現

SwiftBridge AIは、決算短信・決算説明・適時開示などの英訳を高速・高品質に仕上げ、時間やリソースの制約に縛られずに海外投資家向けに情報発信できる体制を支援します。

・日本の開示情報特有の表現や日英翻訳のポイントを学習済みの特化型カスタムAIモデル「Tiri」（ティリ）

・適時開示情報は１営業日からの超高速納品、事後のレイアウト修正等の必要なし

・ISO27001取得済み、安心のセキュリティ

■Straker Japan株式会社について

Strakerは1999年にニュージーランドで設立された、AIテクノロジーをベースとした言語ソリューションを提供するリーディングカンパニーです。20年以上にわたり、グローバルな企業買収と100万件以上の言語ソリューション案件を通じて、120以上の言語で多国籍企業にAIテクノロジーと人間の専門性を組み合わせたサービスを提供しています。2018年にオーストラリア証券取引所（ASX）に上場。Straker Japan株式会社はStrakerの日本法人として、SwiftBridge AIなどの言語ソリューションを日本市場で提供しています。

■企業概要

会社名：Straker Japan株式会社

代表者：代表取締役 Grant Straker（グラント・ストレイカー）

所在地：東京都中央区八重洲2-1-1 YANMAR TOKYO 12階

事業内容：AIを活用したコンテンツの自動化、検証、翻訳サービスの提供

URL：https://www.swiftbridge.ai/