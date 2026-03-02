プロキャス警備【SECURITY SHOW 2026】に出展　管制業務の効率化を支える”AI活用機能”を公開

株式会社PROCAN

システム開発事業を行う株式会社PROCAN（本社：東京都中央区、代表取締役：若村和明）は、3月３日（火）から6日（金）まで東京ビッグサイトで開催される、第34回セキュリティ・安全管理総合展「SECURITY SHOW2026」に出展します。

警備業特化メディア「警備NEXT」調査において2部門で第1位評価を獲得した、管制システム『プロキャス警備』を、会場にて実際に操作・ご確認いただけます。ぜひこの機会に当社ブースへお立ち寄りください。

出展内容

プロキャス警備 :https://pro-cas.jp/keibi/

株式会社PROCANは警備業界に特化した管制システム『プロキャス警備』を運営しています。

今回の「SECURITY SHOW2026」では、課題感に併せて事例なども交えながら、各種機能の操作方法に加え、AIがシフトを自動作成する機能をご紹介いたします。

＜AI活用機能について＞- シフト作成業務を大幅に削減- 資格・条件を自動反映- 人件費ロスを最小限に抑える

AI活用の機能により、勤務実績・所持資格・勤務条件をもとに最適な配置を瞬時に提案し、管制業務の負担を大幅に削減します。

セキュリティ・安全管理総合展【SECURITY SHOW 2026】概要

「SECURITY SHOW」は、国内最大級のセキュリティ総合展です。

最新の防犯カメラやIPカメラ、警備システム、アクセスコントロール、サイバーセキュリティまで、社会の安全・安心を守るための製品やサービスなどが一堂に会し、最新の技術やソリューションを把握できる場として、毎年多くの来場者を集めています。

会期 ：2026年3月3日（火）～6日（金）10:00～17:00（※最終日のみ16:30終了）

会場 ：東京ビッグサイト（東7ホール）

ブース番号 ：SS7061

来場方法 ：来場には事前登録が必要です（無料）

公式サイト ：https://messe.nikkei.co.jp/ss/

警備業界特化メディアからも評価｜2部門で第1位を獲得

警備業界に特化したWebメディア「警備NEXT」が実施した調査において、『プロキャス警備』は、「総合満足度ランキング」と「興味・関心度ランキング」で1位を獲得しました。

警備業界特有の管制業務や変動シフトへの対応力が、現場運営の実務面で評価されています。

ぜひ、この機会に実際の操作性・UIなどをご確認ください。

【警備NEXT調べ】https://keibinext.jp/data251219/

「プロキャス警備」について

プロキャス警備

プロキャス警備は、ユーザー数を7万人突破し、継続率98％（※）を誇る、管制システム「プロキャス」の警備業界特化型システムとして展開しています。上・下番管理（勤怠）から請求書発行まで一気通貫で行うことが可能です。

※2026年2月自社調べ

株式会社PROCANとは

＜プロキャス警備でできること＞- 隊員配置機能管制担当が作成した案件に対して隊員を配置し、一斉に配信することができます。- 上番・下番報告（勤怠）機能隊員は当日あらかじめ設定した起床・出発時間に自動で通知が届き、上番・下番をボタン1つで行うことができます。- シフト管理機能アプリのカレンダーから希望シフトの提出が簡単に可能。また、カレンダーから勤務決定案件のスケジュール確認もできます。- 給与計算機能月ごとや日ごとなど、様々な働き方の隊員の給与支払いに対応。他にも、給与明細のダウンロードや有給休暇の管理、年末調整の算出が可能です。- 請求書発行機能隊員の稼働状況に合わせた請求書を発行できます。明細も出るため、クライアントへの説明も透明化できます。- 地図アプリと連動地図アプリと連携することで、隊員自身で現場の地図を確認でき、GPSで位置情報を確認することもできます。- チャット機能管制画面上ですべての隊員と1:1でリアルタイムでのコミュニケーションが可能です。配置した現場ごとの隊員など、条件に絞ったメッセージ通知もできます。- 警備報告書の提出機能現場終了後、警備報告書の写真を撮り管理側に即時提出をしてもらうことができます。

『「使いやすい」を当たり前に。』をミッションに掲げ、“世の中の誰もが使いやすい”革新的なシステムを提供しています。

【会社概要】

会社名 ：株式会社PROCAN

設立 ：2020 年 3 月 16 日

代表者 ：代表取締役 若村 和明

資本金 ：6億8276万円（資本準備金含む）

所在地 ：東京都中央区築地3丁目11番6号 築地スクエアビル8階

URL ：https://corp.procan.co.jp

事業内容 ：システム開発事業、プロカン販売事業、プロキャス販売事業