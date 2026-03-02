[Bowers & Wilkins イベント情報] 東京・青山のBowers & Wilkins AOYAMAでマンスリーの予約制試聴イベントを実施

株式会社ディーアンドエムホールディングス

英国生まれの世界的なハイエンド・オーディオ・ブランドBowers & Wilkinsは、2026年1月より東京・青山のBowers & Wilkins AOYAMAにてマンスリーの予約制試聴イベントを実施しております。第3回となる3月のイベントは、3月7日（土）実施の「#03: ハイエンド・スタンドマウント・スピーカー 805 D4 Signatureで聴く、ベートーベン「バイオリンソナタ第5番（春）」です。

イベント概要

Bowers & Wilkins AOYAMA マンスリー試聴イベント

3月 [ #03: ハイエンド・スタンドマウント・スピーカー 805 D4 Signatureで聴く、ベートーベン「バイオリンソナタ第5番（春）」]

日時：2026年3月7日（土）

会場：Bowers & Wilkins AOYAMA

〒107-0062 東京都港区南青山5-8-5

ヴァルカナイズ・ロンドン青山内

時間： １.13:00～13:45 ２.14:00～14:45 ３.15:00～15:45 ４.16:00～16:45

定員：各回1組（最大3名様）

ご予約は、お電話にてお名前とご連絡先、ご希望の時間をお伝えください。

TEL：03-5464-5255

本イベントでは、Bowers & Wilkinsのフラッグシップ・スピーカー・シリーズ「800 Series Diamond」のスタンドマウント・スピーカー「805 D4」をさらに進化させた特別バージョン「805 D4 Signature（ミッドナイト・ブルー）」をヴァルカナイズ・ロンドン青山2階のVIPルームで45分間ご試聴いただけます。試聴楽曲は、ベートーベンの作品から季節にちなんだ「バイオリンソナタ第5番（春）」を様々なアーティストの録音でお聴きいただきます。

※使用機材および試聴楽曲は変更になることがあります。

4月以降の予定

4月4日（土）

5月2日（土）

※4月のご予約は3月下旬、4月のご予約は4月下旬の受付開始を予定しております。

ヴァルカナイズ・ロンドンとは：

英国の伝統的なアーケードをコンセプトに"上質なライフスタイル"という共通の価値観をもつブランドが集う日本初のアーケード・ショップ。世界中のセレブリティを魅了する「グローブ・トロッター」をはじめ、英国王室御用達のステーショナリーブランド「スマイソン」やシャツ界のロールスロイスと謳われる「ターンブル＆アッサー」などの老舗から、コレクションでも注目を浴びる最旬ブランドまで、豊富なイギリスブランドを取り揃えています。ファッションのみならず、トラベルケース、ステーショナリーといったライフスタイル全般にわたるセレクションにより、アートやカルチャーの新しい息吹まで”今”のイギリスを感じていただける”東京のリアルロンドン”ショップ「ヴァルカナイズ・ロンドン」での宝探しをお楽しみください。

Bowers & Wilkins AOYAMAについて

Bowers & Wilkins AOYAMAは、英国のラグジュアリー・ブランドが集う東京・青山の「ヴァルカナイズ・ロンドン青山」内に位置する、ブランドの旗艦ショールーム／ストアです。半世紀以上にわたり世界の録音スタジオやオーディオ愛好家に支持されてきたBowers & Wilkinsの「True Sound」を体感いただける特別な空間となっています。店内には、ブランドの象徴であるスピーカー「800 Series Diamond」から、数々の賞に輝くプレミアムなイヤフォン・ヘッドフォンまでを幅広く展開。本格的なHi-Fiオーディオ、そして圧倒的な没入感のホームシアターを体験いただけます。アーティストの意図した音をありのままに再現する、最高峰のサウンドをBowers ＆ Wilkins AOYAMAでぜひご堪能ください。

Bowers & Wilkinsについて

1966年に英国で設立されたBowers & Wilkinsは、50年以上にわたり高性能オーディオ技術の最前線において業界をリードし続けてきました。Bowers & Wilkinsは、革新性と音質の新たな基準となるホームスピーカー、ヘッドフォン、カスタムインストール製品、カーオーディオ製品を設計・製造することで、数え切れないほどの賞と世界有数のレコーディングスタジオやミュージシャンからの称賛を集めています。この評価は、最上級のサウンドと比類のないリスニング体験を追求する私たちの揺るぎない姿勢に向けられたものです。

www.bowerswilkins.com/ja-jp