東大生正答率0.35％の”聴”難問、だれが解ける？audio-technica MIMIOが耳の日に「聴くチカラ」を試す謎解きクイズを出題

株式会社オーディオテクニカ

株式会社オーディオテクニカ（本社：東京都町田市、代表取締役社長：松下和雄）が展開する、聴こえをサポートするブランド「audio-technica MIMIO（オーディオテクニカミミオ）」は、2026年3月3日（火）の「耳の日」より、JAPAN MENSA会員でもある問題クリエイター監修の聴力にまつわる謎解きクイズ「聴難問チャレンジ」を開催いたします。

都営大江戸線・本郷三丁目駅

聴難問チャレンジ 特設サイト：https://audio-technica-mimio-chounanmon.com(https://audio-technica-mimio-chounanmon.com/pr/0302)

■「聴難問チャレンジ」とは

「聴難問チャレンジ」は、日常生活の中で意識されにくい「聴こえ」にあらためて向き合うきっかけをつくることを目的とした、音声体験型の謎解きクイズです。

本企画は、「聴く」ことで解く、新しい謎解き体験を提供します。特設サイト上で出題される「聴難問」は、音声データを手がかりに答えを導く「音の謎解きクイズ」です。単なる聴き取りではなく、聴こえた音を正確に判別し、音の違いや違和感に気づけるか、という"聴くチカラ"が試されます。なお、この問題はJAPAN MENSA会員でもある問題クリエイターが監修しており、その難易度は超難問レベル。事前に難易度を検証するために、実際に東京大学の現役生やOB,OGに挑戦いただいたところ、正答率は0.35%という結果になりました。※1 audio-technica MIMIOでは、多くの東大生が利用する都営大江戸線・本郷三丁目駅に交通広告を掲出し、「日本全国の耳」へと参加を呼びかけます。

この聴難問チャレンジの賞品として、いちばん最初に正解にたどり着いた方へ、あなたの休暇が静寂に変わる、世界遺産級の星空で人気の「ニュージーランド テカポ」への100万円相当の旅をプレゼントいたします。

3月3日（火）の「耳の日」は耳や聴こえの大切さを見つめ直す日として制定されており、

audio-technica MIMIOは、近年の“聴こえ”に関する悩みが増えていることを受け※2、ご自身の聴こえと向き合うきっかけを提供したいという想いから、本チャレンジを開始いたします。ご自身の耳と知的好奇心を駆使して挑む、唯一無二のチャレンジを、ぜひお楽しみください。

※1 現役生・OBOG 計289名（調査期間2026年2月14日～2月27日）

※2 WHO世界聴覚報告書によると、2050年までに世界で約25億人（４人に１人）が難聴を抱えて生活するとされている

＜交通広告 掲出概要＞

本郷三丁目駅（都営大江戸線）： 2026年3月2日（月）～3月15日（日）

※鉄道会社及び駅係員への問い合わせはご遠慮ください。

■聴難問チャレンジ制作チーム

本企画「聴難問チャレンジ」は、音響設計と謎解き構造の両面から制作されています。

音響設計は、広告・映像・インスタレーションなど幅広い分野で活動するサウンドデザイナーA to Z Studioが担当。また、謎解きクイズの制作は、論理的思考や構造設計を専門とするクリエイターが担当しており、JAPAN MENSA会員でもあります。本企画では、こうした知的バックグラウンドの一端を活かしながら、音から情報を読み解くための思考導線や問題構成が設計されています。

■JAPAN MENSAについて

MENSA（メンサ）とは、1946年にイギリスで創設された、全人口の内上位2%のIQ（知能指数）の持ち主であれば、誰でも入れる国際グループです。メンサは、世界100ヶ国以上、10万人以上の会員を持つ国際的グループです。メンサはメンバー同士の知的交流の場を提供します。その活動は、講義、ミーティング、会報、特定の趣味を持つグループ、地域レベル・国レベル・世界レベルのイベントによる交流を含んでいます。そして知能に関するプロジェクトでメンサの内部や外部の研究者への協力を行います。

会員数は全世界100ヶ国以上で15万人以上。南極をのぞく世界全大陸の約40ヶ国に支部を置いています。 日本には7,000人を超える（2025年3月末現在）の会員がいます。

■聴難問チャレンジ概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/178391/table/1_1_0a9f8ff79693cd79d760685db43a438c.jpg?v=202603020851 ]

■「audio-technica MIMIO」について

聴こえを通して 日々の暮らしに彩りと喜びを

audio-technica MIMIO（オーディオテクニカミミオ）は、

音にこだわり続けてきたaudio-technicaのDNAを受け継ぎ、

聴こえの可能性を広げるために新しく誕生したブランドです。

年齢や環境によって変化する聴こえに寄り添い、耳に優しく音を届けることで、すべての人に豊かで心地よい音体験を提供します。

聴こえを通して日々の暮らしに彩りと喜びをもたらし、

人々の笑顔と幸せを生み出すこと。それが私たちの使命です

公式サイト：https://www.audio-technica-mimio.com

本企画に関するお問い合わせ先

「聴難問チャレンジ」 お問い合わせ事務局

MAIL：Nanmon_ChallengeCP@vectorinc.co.jp