株式会社Visbanへの追加出資を決定

東京大学協創プラットフォーム開発株式会社（本社：東京都文京区本郷、代表取締役社長 植田浩輔、以下「東大IPC」）が運営するオープンイノベーション推進1号投資事業有限責任組合（以下「AOI1号ファンド」）は、ミリ波通信のカバレッジ拡大を可能にする製品開発に取り組んでいる株式会社Visban（ヴィスバン）（本社：東京都文京区、代表取締役社長エスビー・チャー、以下「Visban」）への追加出資を決定しました。

今回のVisban社への投資は、Beyond Next Ventures株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 伊藤 毅）との共同投資となります。

ガラス基板のRFデバイス：ミリ波のコスト効率を向上させるために

近年のVR/AR、8K映像、自動運転などの高度化に伴い、高速・低遅延・広帯域な無線通信への需要が急速に高まっています。ミリ波は大容量通信を可能にする一方で、到達距離の短さや障害物による遮断といった特性から、十分なカバレッジを確保するためには基地局の高密度配置が必要となり、インフラコストの増大が課題となっています。

Visbanが開発する「V-Mesh」テクノロジーは、こうした課題に対し、AIにより制御されたリピーターのメッシュネットワークを構築することで、ミリ波信号を障害物周辺や建物内外へ効率的に分配し、通信エリアを拡張する技術です。

本技術では、RFデバイスにガラス基板を採用することで、高周波帯域に適した高精度構造の実装を可能にしています。これにより、複雑な都市環境や屋内空間においても安定した通信品質を確保しながら、既存ネットワークへの大規模な改修を伴わない導入が可能となります。

V-Meshは、パブリックネットワークおよびプライベートネットワークの双方に対応するほか、将来的には地上系・非地上系ネットワークとの連携も視野に入れています。通信事業者やインフラ事業者にとっては、ミリ波の到達範囲を拡大しつつ、設備投資および展開コストの最適化を図る選択肢となります。

現在、Visbanではプロダクト開発、システム検証、AIモデルのトレーニング、ならびに戦略パートナーとのフィールドトライアルを進めています。

東大IPCは、第8回「1stRound」（※）でVisbanを会社設立前に採択、事業計画の立案などを支援のうえ、2024年9月に出資しました。引き続き、技術開発及び人員体制の強化とともに、ローカル5GにおけるV-Mesh技術の実証の加速を目指し支援してまいります。

また、Visbanは東京でのチーム拡大を積極的に進めており、RFシステムエンジニア (30-70 GHz周波数)、メッシュネットワークソフトウェア開発ディレクターを募集しています。最新の求人情報については、当社のウェブサイトをご覧ください。

https://visban.com/ja/about/#careers

日本のオープンイノベーション活動の発展寄与を目指すAOI1号ファンド

AOI1号ファンドは、東京大学周辺でのオープンイノベーション活動の推進を目的とし、「企業とアカデミアとの連携によるベンチャーの育成・投資」というコンセプトで2020年に組成されました。本ファンドでは、各業界のリーディングカンパニーと連携した新会社設立やカーブアウトベンチャー、および彼らのアセットを有効活用するベンチャーへの投資を通じ、新たな分野におけるオープンイノベーションの成功事例創出を目指します。

東大IPC は、今後も、東京大学周辺のイノベーション・エコシステムの発展およびそれを通じた世界のイノベーションを加速するため、ベンチャーキャピタルやオープンイノベーションを推進する企業との様々な連携を通じ、アカデミアの生み出す学術・研究成果を活用するベンチャーの創出、育成および投資を進めていきます。

※ 東大IPCが運営する国内最大規模を誇る大学・研究機関共催の創業成長支援プログラム

https://www.1stround.jp/

株式会社Visbanについて

概 要 ガラス基板のRFデバイスを利用して、AI駆動のメッシュネットワークを構築を実現する技術開発及びサービス提供

設 立 2022年9月

所在地 東京都文京区向丘2-3-10 東大前 HiRAKU GATE 601

代表者 代表取締役社長 スクべ・チャ （通称：エスビー・チャー (SB Cha)）

URL https://visban.com/?lang=ja

東京大学協創プラットフォーム開発株式会社（東大IPC）について

概 要 アカデミア関連スタートアップ・エコシステムの発展を目指す投資事業会社

設 立 2016年1月

株 主 国立大学法人東京大学（100%）

所在地 東京都文京区本郷7-3-1 東京大学南研究棟アントレプレナーラボ261

代表者 代表取締役社長 植田 浩輔

URL https://www.utokyo-ipc.co.jp/

