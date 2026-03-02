IDホールディングス、鳥取大学への寄付のお知らせ

株式会社インフォメーション・ディベロプメント

株式会社インフォメーション・ディベロプメント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 宮澤 拓哉 以下、当社）の持ち株会社である、株式会社IDホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：舩越 真樹）は、教育・研究活動のさらなる発展に寄与することを目的として、国立大学法人鳥取大学（以下、鳥取大学）に寄付を行いました。

鳥取大学は、「知と実践の融合」の基本理念のもと、地域医療の充実、農林水産分野の発展、産業創生、グローバル人材育成など、地域社会の課題解決に直結する研究・教育に取り組んでいます。今回の寄付は、こうした同大学の理念に賛同し、未来を担う学生の育成と地域社会への還元を支援することを目的として行ったものです。

【鳥取大学】

https://www.tottori-u.ac.jp/

当社は2023年3月より、鳥取大学と共同で、整形外科における医療AIシステムに関する研究を行っています。本共同研究では、医学的知見と最先端技術を組み合わせ、地域医療における課題の解決と新たな医療の在り方の研究と開発に取り組んでいます。

今後もIDグループは、地域社会とともに成長し、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

■IDグループについて

IDグループは、1969年の創業以来、ITシステム運用やアプリケーション開発をつうじて、金融機関、ライフライン、交通・運輸をはじめとした社会インフラを支えています。安定した経営基盤と、顧客ニーズに寄り添った伴走型の支援は、投資家・お客さまから高く評価されてきました。

これからも技術力と人間力を柱として、マーケットを地球儀でとらえた新たな事業領域の開拓を推進し、グループミッションである「Waku-Wakuする未来創り」に取り組みます。