推し活向け応援広告サービス「#推しアド」VTuberやライブ配信者向けにマイページ機能をリリース、無料会員登録開始

リリースの背景

近年、ライブ配信やVTuberの市場は急速に拡大し、ファンが活動者の誕生日や記念日を祝う「応援広告（センイル広告）」の掲出も増えてきています。しかし、特に個人で活動する配信者やVTuberにとって、活動の合間に応援広告のガイドラインを作成したり、ファンからの問い合わせに対応したりすることは大きな負担となっていました。また、ファン側も「広告を出したいが、個人で活動する配信者をどう応援すれば良いかわからない」という課題を抱えていました。

こうした背景から「#推しアド」は、配信者とファンの双方にとって、よりスムーズで円滑な応援広告体験を提供するため、本機能の開発に至りました。

新機能「マイページ」の3つの特徴

1. 公式プロフィールの掲載

マイページ上でご自身の公式プロフィール（活動名、所属、各種SNSリンクなど）を登録・公開できます。ファンは公開されたプロフィールページから、最新の情報を継続的に収集するために「推し登録」することができます。

2. イベント登録

誕生日、周年記念、ライブ開催など、応援広告のきっかけとなるイベント情報を登録できます。ファンはイベント情報を事前にキャッチし、計画的に応援広告の準備を進めることが可能になります。

3. 応援広告の実績表示

ファンから送られた応援広告の実績を、ご自身のマイページ上に記録・表示できます。タレントとファンの双方にとって、活動の軌跡を振り返る大切な思い出として蓄積されます。

ご利用について

#推しアド 配信者向けツール

本機能は、個人・事務所所属を問わず、ライブ配信者やVTuberとして活動されているすべての方に、無料でマイページを開設していただけます。

対象：ライブ配信者、VTuberとして活動されている方

料金：無料

登録URL：https://app.oshi-ad.com/streamer/signup

推し活向け応援広告サービス「#推しアド」とは

「#推しアド」は、VTuber、アイドル、アーティストなど、あらゆるジャンルの「推し」を持つファンが、少額から応援広告の出稿に参加できるクラウドファンディング型サービスです。

これまで応援広告は、企画者が代表して高額な広告費用を立て替えたり、複雑な手続きを個人で行ったりする必要があり、一部の熱心なファンによる活動と捉えられがちでした。本サービスでは、手軽に応援広告を出せるサービスとして、好きなプロジェクトに1口500円から参加できます。

サービスURL：https://app.oshi-ad.com

#推しアド 公式バナー

会社概要

会社名：株式会社Curio

所在地：〒108-0073 東京都港区三田2丁目7番22号 MTアリーナ103

設立：2024年9月

代表取締役：平山真梨花

会社HP：https://curioinc.jp

サービス：https://app.oshi-ad.com